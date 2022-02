Taler ud om depression

- Jeg røg bare ind i en depression for første gang i mit liv uden at vide, hvad det egentlig var.

Det fortæller den populære popstjerne Malte Ebert i 24syv-podcasten '112 for knuste hjerter', hvor han åbner op om sit tidligere kærlighedsliv. Sangeren var kun 20 år gammel, da han for alvor fik knust sit hjerte for første gang, og det tog lang tid for ham at bearbejde den nedtur, han oplevede i kølvandet på bruddet.

Det forliste forhold tilbage i 2012 giver nemlig sangeren anledning til at fortælle om en turbulent tid i sit liv, der bød på flere nederlag, og som til sidst drev ham ned i et sort hul.

Efter at have været hæsblæsende forelsket i en pige fra Kolding måtte musikeren nemlig forlade hende og flytte væk fra barndomshjemmet efter gymnasiet for at forfølge sine drømme inden for musikkens verden. Et sats, der kort tid efter sendte Ebert hjem igen med et musikalsk nederlag, et afsavn og en tvivl, om han mon havde truffet den rette beslutning.

Efter at være kommet hjem igen forsøgte musikeren at række ud efter ekskæresten, som desværre i mellemtiden var kommet videre. Men nu stod den unge Ebert tilbage med svære følelser, som han ikke følte, han kunne dele med nogle.

Taler ikke nok om det

Med sin historie bringer sangstjernen også lys til et meget tabubelagt emne, som han også selv kommer ind på i podcasten. Han mener blandt andet, at det kan være særligt svært for unge drenge at være åbne omkring svære følelser.

- Det er sådan en ting, der er svært, når man støder på det for første gang og især som dreng, tænker jeg. Fordi det er noget, som nogen af os ikke rigtig får med hjemmefra. Det er ikke så tit, vi sidder med vores fædre og snakker om, hvordan vi har det, og hvad vi gør, hvis vi er kede af det, fortæller han.

Men den unge Eberts tungsind gik selvfølgelig heller ikke ubemærket hen, og af bekymring for sin søn sørgede hans mor for, at han fik psykologhjælp til at håndtere sine følelser og komme igennem depressionen.

Den svære episode har blandt andet har lært sangeren, hvor vigtigt det er at tale med andre om de svære følelser, der af og til melder sig hos de fleste.

Malte Ebert kan i dag glæde sig både at have opnået succes med musikken såvel som i hans kærlighedsliv, som han gennem de seneste fire år har delt med Sophie Lundsfryd.