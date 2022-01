Taler ud om dødsdom: - Det kan hurtigt virke uretfærdigt

Det er de færreste kendte, der er så åbne om sit privatliv som Esben Dalgaard, 45.

Skuespilleren, der netop har haft kæmpe succes som en af hovedrollerne i Netflix-dramaet 'Kastanjemanden', men som man også hyppigt kan stifte bekendtskab med i alt fra film over Tinka-julekalender til tv-shows, har fortalt flere gange, at han desværre for anden gang i sit liv er ramt af kræft.

Denne gang noget mere alvorligt - modermærkekræft i stadie fire. Et stadie, der de facto er en domsdom, hvor man ikke længere er sikre på, at man kan fjerne kræften helt. På et eller andet tidspunkt vil canceren således med andre ord nok tage livet af Esben Dalgaard.

Alt det fortæller han om i et stort interview i nyeste udgave af Euroman, hvor han lukker op for alle tanker og følelser i forbindelse med canceren.

Især husker han øjeblikket, hvor han fik dommen i maj 2021.

Første gang, han fik kræft tilbage i 2012, havde han været helt kold. Hans udødelighed var med hans egne ord intakt, og han havde været pisseligeglad, hvorimod konen Charlotte var brudt sammen.

Så nemt var det ikke helt anden gang.

- Min modermærkekræft var vendt tilbage og havde spredt sig, så den nu var i stadie fire – på en skala, der går fra et til fire. Hun (lægen, red.) sagde også til mig, at jeg nok ikke skulle kigge ind i en særligt lang fremtid. Jeg tog det lige så iskoldt som første gang. Men da jeg kom ned i bilen, meldte tanken sig: Hvordan skal jeg sige det her til Charlotte? Den halve times køretur hjem gik med at tænke over, hvad jeg skulle sige, og hvilke folder jeg skulle lægge mit ansigt i. I samme sekund, som jeg trådte ind ad døren, begyndte jeg bare at græde, siger Esben Dalgaard i interviewet.

Har fået et talerør

Dalgaard fortæller også blandt andet om den umiddelbare meningsløshed, han nu har fået konverteret til noget ,der giver mening i livet.

- Jeg er ikkeryger, og jeg går ikke i solarie, så det kan hurtigt virke uretfærdigt. Hvorfor skal det gå ud over mig? Jeg blev ramt af meningsløshed, men ret hurtigt fandt jeg ud af, at jeg kunne bruge den til at skabe mening. Det har været enormt svært for mig at tale højt om det, men ligesom i mit arbejde har det været en udfordring at gøre det vanskelige. Ved at gå ud og sige, at jeg er blevet ramt af den alvorlige form for modermærkekræft – der lidt er en overset lillebror inden for kræftsygdomme – og at især mænd skal tage sig sammen og blive bedre til at gå til lægen og få deres modermærker undersøgt, har jeg nu endelig fået det talerør, jeg har søgt efter, siden jeg var ung.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs om mere om Esben Dalgaards cancer-kamp her, her, her og her.

Hvis du vil lære mere om Esben Dalgaard og den immunterapi-behandling, han modtager, så tjek en artikel om det ud her (+)