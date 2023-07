Taler ud om hård tid: Total fiasko

Michelle Kristensen måtte igennem et hårdt fertilitetsforløb for at blive gravid. Nu åbner hun op om det

Til oktober udvider kost- og træningsformidler Michelle Kristensen og hendes forlovede, Pernille Wass, familien, når en lille ny kommer til verden.

Men vejen dertil var ikke nem, den har derimod budt på ufrivillig abort og et kompliceret fertilitetsforløb.

I et nyt interview med Alt for damerne åbner Michelle Kristensen nu om den hårde kamp og de følelser, hun sad med.

- Man begynder jo at føle, at ens krop er en total fiasko. Hvorfor kan den ikke finde ud af det? Undervejs sagde folk også til mig, at det da var underligt, 'for du lever jo så sundt', men altså, jeg kunne jo ikke gøre noget som helst ved det, siger Michelle Kristensen til mediet.

Hun beskriver samtidig kampen som 'så ensom', selvom hendes forlovede, Pernille Wass, og andre var der for hende undervejs.

Annonce:

Drømmen på pause

Michelle Kristensen har før fortalt åbnet om sin kamp for at blive mor. Blandt andet til Ekstra Bladet i 2021, hvor hun fortalte, at hun efter sin ufrivillige abort, for en stund havde parkeret drømmen om at blive forældre.

- Drømmen om et barn er sat på pause, fordi det er umuligt lige nu, men jeg håber, at det lykkes en dag, sagde hun dengang.

Og efter en årelang og hård fertilitetsrejse er Michelle i dag seks måneder henne med sit første barn.

'Nu er det lykkedes. Der er et lille sundt foster inde i min mave. Det gør mig meget glad', skrev Michelle Kristensen i et opslag på Instagram, hvor hun delte den glædelige nyhed.

Men selvom nyheden netop var glædelig, så havde hun svært ved at lave opslaget, forklarede hun videre.

'I dag er en god dag, men jeg synes, det her er et svært opslag at lave. Dels fordi jeg har lyst til at dele den glædelige nyhed med jer og fortælle, at Laurits skal være storebror, og vi skal være forældre', skrev sundhedseksperten og fortsatte:

'Men jeg har også selv siddet med telefonen i hånden de sidste to år og set på utallige opslag med kvinder, der har offentliggjort deres graviditet, og hver gang har det lavet en ekstra lille revne i mit hjerte, mens jeg derefter har stukket endnu en sprøjte i mit maveskind eller set på endnu en negativ graviditetstest'.

Michelle Kristensen har siden 2020 dannet par med Pernille Wass, der har sønnen Laurits.