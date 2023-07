Taler ud om hjertestop: 'Der stikker slanger ud af min hals'

Tidligere var han overvægtig, men i 2013 fik rapperen USO smag for en sundere livsstil, og da han deltog i 'Vild med dans' i 2014, var han faktisk i rigtig god form.

Formen blev i årene efter holdt ved lige, og derfor var det da også en 'helt almindelig dag på kontoret', da han i fjor på en sommerdag deltog i et velgørenhedsløb - en 24 timers velgørenhedsstafet - med andre kendte danskere.

De skulle på skift løbe rundt om Søerne i København for at samle penge ind til syge børn.

Men USO, der bærer det borgerlige navn Ausamah Saeed, endte selv med at være syg.

Ja, som Ekstra Bladet skrev tidligere torsdag, efter at musikeren selv åbnede op om det på sin Instagram-profil, endte han faktisk med at dø den dag.

For midt i løbet langs Søerne ved Nørrebro-delen faldt han pludselig om uden varsel.

Annonce:

Bang. Så lå han der. Uden at vise livstegn. En forsnævret kranspulsåre var synderen, skulle det senere vise sig.

Artiklen fortsætter under billede og opslag ...

Det her, på stien ved Søerne i København, at USO faldt om med hjertestop i sommeren 2022 under et velgørenheds-motionsløb. Foto: Thomas Borberg/Polfoto

Fremmed gav hjertemassage

Oplevelsen - og det, der efterfølgende skete - taler USO åbenhjertigt ud om i et kæmpe interview med Euroman.

Her understreger USO blandt andet, hvor vigtigt det er, at man kan hjertemassage, og at man træder til, hvis en person falder om foran en.

Det gjorde en fremmed kvinde den dag, men først efter at otte andre mennesker havde stået omkring ham og forsøgt på panisk vis at få liv i ham.

Det er noget, han har fået fortalt. Han husker intet selv, fortæller USO.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Engang levede rapperen USO med andre ord meget usundt og var decideret overvægtig ... Foto: Mogens Flindt/Ritzau Scanpix

... men så fik han smag for en sund livsstil og tabte sig gevaldigt. Her som nyslank i 2014 under sin deltagelse i 'Vild med dans'. Foto: Mogens Flindt/Ritzau Scanpix

Den kvindelige helt, som USO i øvrigt efterfølgende har mødt, fik efter intens hjertemassage vakt rapperen til live igen, hvorefter redderne i ambulancen med stød og yderligere hjælp byggede videre på det livstegn, der gudskelov var kommet.

Annonce:

Det første, han husker, er, at han ser sin familie efter fire dage i koma:

- Jeg er helt afkræftet, jeg snøvler, og får så at vide, at jeg har haft hjertestop. En læge spørger mig, om jeg forstår det. Det skal jeg lige have at vide et par gange, og lægerne skal i det hele taget fortælle mig de samme ting igen og igen, fordi min korttidshukommelse er virkelig sløj, siger USO i Euroman og fortsætter i samme citat:

- Jeg forstår ikke, hvad det er, der sker. Jeg bliver bange og meget utryg. Jeg er koblet op på alle mulige apparater overalt, der er slanger, der stikker ud af min hals, der er drop, der er elektroder, som måler min hjerterytme, og så begynder jeg at hive slangerne ud. Jeg vil bare væk.

Alle detaljerne om USOs ulykke, hospitalsophold og tiden efter kan læses i Euroman, hvor USO også fortæller, at det har krævet lang tid og intens genoptræning at komme tilbage til en normal hverdag.

Han påpeger dog, at lægerne mener, han kommer 100 procent tilbage til den gode tilstand, han var i, før det dramatiske hjertestop.