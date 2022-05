Taler ud om konkurs: - Jeg har begået fejl

For Julie Zangenberg har det været både ubehageligt og flovt at gå konkurs med selskabet Cozy by JZ, som hun er medstifter af og direktør for

- Det er jo en seriøs ting, sådan en konkurs. Det har været nogle meget ubehagelige måneder, og egentlig har det sidste år op til været meget udfordrende, for konkursen er jo kulminationen af en masse ting.

Sådan lægger skuespiller og medstifter og direktør for Cozy by JZ, Julie Zangenberg, ud, da Ekstra Bladet møder hende til en snak om netop den konkurs, der tidligere på foråret ramte hendes virksomhed med et brag.

Coronapandemien med alle dens udfordringer knækkede nakken på tøjbrandet, og Zangenberg stod tilbage med en gæld i selskabet, der beløb sig til omtrent 4,4 millioner kroner i alt, som hun måtte indse, at de ikke kunne betale tilbage.

- Jeg har jo aldrig prøvet at gå konkurs før, og oppe i mit hoved har jeg forbundet det med noget, der nærmest er kriminelt, eller i hvert fald noget, der er meget alvorligt. Jeg har ikke gjort noget kriminelt, og det sker for virksomheder, at de fejler og går konkurs, men det har været enormt voldsomt for mig, siger Zangenberg. Foto: Henning Hjorth

- Vi har kæmpet, og at det er endt, hvor det er, har været et kæmpe nederlag, som er forbundet med en masse ting, der på ingen måde føles rart. Så det har været hårdt, fortæller hun og tilføjer:

- Samtidig har det været en tid, hvor jeg er blevet mor for første gang, så der har også været en masse gode ting - også i forbindelse med Cozy. Men det gjorde ondt, da det gik op for mig, at jeg måtte trække stikket på det og dræbe virksomheden, som jeg har skabt og kørt op og brugt en masse energi og tid på. Og det har gjort ondt, at det har påvirket andre mennesker.

Tager ansvaret på sig

Julie Zangenberg forklarer, at det især var forsinkede vareleverancer og usædvanligt høje fragtomkostninger sammenlagt med kortere salgsperioder i forbindelse med coronapandemien, der har været skyld i konkursen.

Udfordringer, hun og teamet i Cozy by JZ til at begynde med mente, at de kunne arbejde sig ud af. Med tiden måtte hun dog indse, at det ikke var muligt.

- Det er virkelig en yderste konsekvens, som jeg havde håbet, at jeg aldrig nogensinde ville komme ud i. Derfor synes jeg også, at det er vigtigt at tage ansvaret på sig som forretningsleder og forklare, hvad der sket, og hvor man er nu, siger hun og fortsætter:

- Fordi jeg har været klar over, hvad udfordringerne har været, og at vi primært har kæmpet med et monster, der hedder corona, prøver jeg at holde fast i det. Hvis jeg tvivlede 100 procent på mine egne evner, ville jeg heller ikke starte op igen, men jeg skal være ærlig og sige, at jeg i det her forløb også har lagt meget mærke til, hvor jeg har begået fejl, og det tror jeg er sundt. For selvfølgelig har jeg begået fejl som virksomhedsleder. Men jeg kan også love for, at det er fejl, jeg aldrig nogensinde kommer til at begå igen.

- Uanset hvad vi kaster os ud i her i livet - om man bliver fyret, der er en kæreste, der går fra en, eller når man fejler på anden vis - er det meget menneskeligt, at man tvivler på sig selv, mener Julie Zangenberg. Foto: Henning Hjorth

- Når man går konkurs, er det jo, fordi man ikke kan betale sin gæld, og vi har jo beskrevet, at du blandt andet skylder statskassen millioner. Hvordan har du det med det?

- Det føles rigtig ubehageligt, og det er også noget, jeg har følt mig flov over. Men det er sket, og jeg tager det på min kappe, samtidig med at jeg er nødt til at komme videre. Det er meget dyre lærepenge, men det har også gjort, at vi har sat den virksomhed, vi starter op nu, anderledes op og med en anden form for styring på alle parametre med buffere i budgettet og større sikkerhed, siger Zangenberg, der efter konkursen har stiftet en ny virksomhed med investor Birgit Aaby, hvor de planlægger at føre brandet videre.

For Julie Zangenberg er det vigtigt at se fremad og lære, og det håber hun, at hun nu kan gøre i samarbejde med Birgit Aaby. Foto: Henning Hjorth

- Der er jo nogle virksomhedsejere, der vælger at gå konkurs, fordi de kan se, at de ikke kan betale tilbage, og så får en mulighed for at starte op igen og dermed slippe for gælden. Hvad vil du svare dem, der kaster den slags beskyldninger efter dig?

- Det er forståeligt, og der er jo netop nogen, der tænker i den slags, men det var bestemt ikke tilfældet hos os. Vi prøvede ihærdigt at få en afdragsordning, for det var vores intention, at vi hellere ville blive i det og kæmpe mere, selvom det er en hårdere metode. Onde tunger ville netop sige, at fordi det ikke er ulovligt at gå konkurs, er det den nemme udvej, men sådan havde jeg det bestemt ikke.

- Jeg prøvede at få en ordning, fordi jeg gerne ville betale gælden tilbage, men det var ikke en mulighed, og så var den næste naturlige konsekvens konkursen, slår Zangenberg fast.

- Cozy er jo mit førstebarn og også et projekt, hvor jeg har skullet vokse enormt meget med opgaven - jeg vidste ikke noget om shipping, tekstil eller tøjbranchen, før jeg startede Cozy. Jeg har selv taget rejsen, fordi jeg syntes, det var helt enormt fedt og supersjov, og jeg er utrolig stolt af vores produkter og at at se, hvad fællesskabet og universet gør for andre kvinder, siger Zangenberg. Foto: Henning Hjorth

33-årige Julie Zangenberg er skuespiller ved siden af titlen som virksomhedsejer og direktør for Cozy og kendt for roller i blandt andet 'Klatretøsen', 'Dirch' og 'Sommeren '92'.

