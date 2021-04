Taler ud om kræftforløb: - Jeg er marineret i kærlighed

Andrea Elisabeth Rudolf fortæller, at uvisheden i hendes kræftforløb var det værste

En aften i januar måned mærkede Andrea Elisabeth Rudolf en knude i armhulen og lymferne. Samtidig var hendes mand, den tidligere håndboldspiller Claus Møller Jakobsen, i Egypten i forbindelse med håndbold VM.

Hun gik til lægen dagen efter og vidste med det samme, at der var noget helt galt. Det fortæller hun tirsdag aften i Aftenshowet på DR 1, og fortæller, hvordan forløbet har påvirket både hende og familien.

- Det er den værste periode, hvor man ikke har klarhed over hvad der er galt, hvor fantasien har frit spil, fortæller hun om hvordan tankerne kan være ens værste fjende, siger hun i Aftenshowet.

Var bange for at skulle herfra

I februar stod den danske iværksætter og tv-vært Andrea Elisabeth Rudolph frem og fortalte, at hun var blevet ramt af brystkræft og allerede var i gang med kemobehandling.

Siden da har man kunnet følge med i 44-årige Elisabeth Rudolphs kamp mod kræften på de sociale medier, hvor hun blandt andet ærligt har vist sit kronragede hoved frem og fortalt løbende om, hvordan det går hende, i takt med at hun modtager behandling for sygdommen.

Da hun fik konstateret kræft, var hun 'ved at dø'. Ikke bogstaveligt talt, men hun var bange for at skulle herfra og forlade sine børn, fortæller Andrea Elisabeth Rudolf ærligt i Aftenshowet.

'Empowering'

Det var særligt svært inden hun fik vished over, hvad det præcist var, hun kæmpede imod. Men opbakningen fra familie, venner og følgere på de sociale medier har været med til at styrke hende gennem den hårde behandling og følgerne deraf.

- Jeg synes, at det har været 'empowering' næsten at tage håret af. Jeg er blevet til en soldat, der er gået i kamp. Jeg synes, at jeg ser godt ud, fortæller hun om sin nye frisure, som parrets fem sammenbragte børn var med til at klippe og barbere håret af af flere omgange.

Netop stunderne, hvor hele familien var samlet om at klippe Andrea Elisabeth Rudolfs hår af, er nogle af de mest fremtrædende og rørende øjeblikke gennem hele forløbet.

Børnene bliver ikke glemt

Parret har gjort meget ud af, at alle fem børn er en del af forløbet og skal vide, hvad der foregår. Selvfølgelig er de ikke med til det hele, understreger hun.

Det er nemlig vigtigt hverken at være flov over sygdommen eller at gå alene rundt med det.

Hun føler selv, at hun har været meget priviligeret, da hun har haft familie, venner og en masse følgere, som har støttet hende undervejs.

- Jeg er marineret i kærlighed. Det er så vildt at opleve den kærlighed, der strømmer mod en, fortæller hun i Aftenshowet.

Andrea Elisabeth Rudolf og Kræftens Bekæmpelse kan i den grad juble, efter Andrea Elisabeth Rudolph søndag har samlet over en million kroner ind til den gode sag på bare 24 timer.