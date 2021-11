Taler ud om sin fars død

Advarsel: Artiklen indeholder oplysninger om mandagens afsnit af 'Robinson Ekspeditionen': Da Ninos Oraha kom hjem fra 'Robinson', gik der ikke lang tid, før han blev far. Blot en måned senere døde hans egen far, og derfor har det været en tid med mange følelser for ham

Ninos Oraha deltog i 'Robinson Ekspeditionen', mens hans kæreste var højgravid derhjemme. Kort efter hjemkomsten blev de forældre, og alt var derfor lykkeligt.

Men blot en måned efter fødslen døde hans egen far, og det satte skår i glæden. Det fortæller Ninos Oraha, da Ekstra Bladet besøger ham i Aarhus, hvor han bor med sin familie.

- Det har været sindssygt hårdt. Fuldstændig. Oveni alt det andet.

- Skete det pludseligt?

- Hjertestop. Han var rigtig syg. Han havde sukkersyge, og hans lungekræft var begyndt at komme tilbage, og de spåede, at han havde endetarmskræft også. Han skulle på sygehuset ugen efter, men det kom vi aldrig. Han kunne heller ikke se længere på grund af sin sukkersyge.

- Alt var bare galt. Han muskler var svundet ind, han vejede nærmest 60 kilo, hvis ikke mindre. Han var så tynd og kunne ikke noget. Men det vigtige for mig var, at han nåede at se min datter. Det var 100 procent det vigtigste. Jeg har aldrig prøvet en smerte som det her før. Aldrig.

Ninos Oraha blev sammen med sin kæreste, Elife Kocak, forældre til en lille datter i oktober. Foto: Anthon Unger

- Hvordan har du det nu?

- Jamen, det er lidt ambivalent. I går løb jeg på løbebåndet og begyndte at græde. Fordi det er decideret uvirkeligt. Men jeg har rigtig gode mennesker omkring mig.

- Man føler lidt, man er deprimeret. Så er man glad, og så er man ked af det... Det svinger helt vildt. Vi kan ikke gøre noget ved det. Også når jeg griner, så tænker jeg 'åh nej, må jeg godt det? Er det okay? Er det tilladt nu? Ville min far sige noget?' Men min far ønsker, at vi er glade. Og han har fået fred nu, han kan se ned på os deroppefra, siger Ninos Oraha.

Ninos Oraha måtte i mandagens program forlade 'Robinson Ekspeditionen' efter en dødskamp mod Jesper. Foto: Nent Group Danmark

Aldrig igen

Selvom Ninos Oraha er glad for, at han prøvede kræfter med 'Robinson Ekspeditionen', så var det ikke lutter lagkage.

- Det var noget af det hårdeste. Altså hold kæft... En ting er Robinson, men en anden ting er, hvad de ikke viser på skærmen. De viser, at vi kan sidde og snakke om, hvordan en dyst er gået, men de viser ikke, når der sidder otte mennesker om et bål og kigger ind i gløderne, mens de siger, 'prøv lige at se de gløder. De er helt fantastiske'. Det er tiden - et minut føles som tre timer.

- Jeg vil aldrig nogensinde gøre det igen. Hold kæft en kedsomhed. Men jeg havde nogle gode mennesker, som sagde til mig dernede, at jeg ikke skulle tage hjem, men jeg havde så meget lyst til det, fordi det var så inderligt hårdt.

- Hvordan har du det med, at der var så mange ting, de ikke viste på tv?

- Jeg synes virkelig, det er noget lort. Jeg synes virkelig ikke, at produktionsselskabet viser en brøkdel af, hvad der egentlig er hårdt i Robinson.

- Du ser ikke reelt set, hvor hårdt det er. De der ture op og ned ad stranden, frem og tilbage, hvor du bare kan kigge ud over åbent hav. Alle tror, det er harmonisk, wellness og fred og ro, men det er det ikke. Der kravler kæmpe kokoskrabber, rotter, edderkopper og slanger var der også, siger han.

- Betyder det, at du ikke skal lave mere tv?

- Jojo, hvis jeg bliver castet til noget, så vil jeg hellere end gerne. Men det kommer an på, hvad det er. Robinson; 'been there done that'. Det skal jeg aldrig nogensinde igen. Alt hvad der har med strand og sand at gøre, det bliver et nej, siger han.

