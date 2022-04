Taler ud om skilsmissen: - Det lå ikke i kortene

Snart 50-årige Camilla Ottesen er single, elsker at slå sig løs på dansegulvet og er gode venner med sin eksmand, men bruddet med ham efter 20 års samliv har ikke været en dans på roser. Hun er kryptisk om kærligheden, men antyder, at 'alt er godt' på den front

Det er en eftertænksom udgave af den populære tv-vært gennem mange år Camilla Ottesen, der senere på året runder en aldersmæssig milepæl, når hun fylder 50, som i den nyeste udgave af ugebladet SØNDAG bl.a. taler ud om sin skilsmisse.

Ottesen blev efter 20 års samliv og 17 års ægteskab i 2020 skilt fra sin mand, Anders Hedme, som hun har en dreng og en pige på henholdsvis 17 og 14 år sammen med, og det var umiddelbart en lykkelig skilsmisse. Eksparret er således forblevet gode venner.

Ottesen forsøger at fokusere på de positive ting, skilsmissen trods alt har medført.

- Det lå ikke i kortene, at jeg skulle stå her alene. Det havde jeg ikke ligefrem planlagt. Det havde ingen af os. Men man ved aldrig, hvad livet byder én. Jeg blev faktisk så glad forleden, da min datter sagde: 'Mor, det vigtigste er, at I jo ikke er døde, og I er ikke syge'. Og så måtte jeg bare sige: Det er nemlig rigtigt. I har stadigvæk jeres far og mor. Nu har i dem bare hver for sig. Dermed ikke sagt, at det har været en dans på roser for dem eller for nogen af os. Jeg påstår ikke, at man kan gå happy-go-lucky i gennem en skilsmisse. Men på et tidspunkt må man vende den om, skubbe al negativiteten og tristheden til side og sige: Nu er det sådan, livet er. Og livet er fantastisk, siger hun i interviewet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Camilla Ottesen med sin ægtemand gennem 17 år, Anders Hedme, som hun blev skilt fra i 2020. Foto: Jens Astrup/Ritzau Scanpix

Elsker at danse

Her fortæller hun også, at hun fortsat elsker at feste på natklub eller diskotek og slå sig løs på dansegulvet som en teenager - bare engang i mellem.

I interviewet betoner Camilla Ottesen, at hun har det rigtig fint med sin eksmand, som hun laver mange ting sammen med og aldrig er blevet uvenner med trods skilsmissen.

Camilla Ottesen fortæller, at det i en skilsmisse er børnene, der betaler prisen, men at man skal passe på med at slå sig selv oven i hovedet med, at det er forkert at blive skilt, hvis man har børn.

Tv-værten på bl.a. 'Boligkøb i blinde' og 'Fangerne på fortet' mener således, at det er lige så forkert at blive sammen, hvis det ikke fungerer.

Kryptisk om kærligheden

Noget tyder dog på, at Camilla Ottesen ikke lever helt i cølibat. Hun afviser godt nok, at hun har en ny kæreste, men var alligevel meget kryptisk om kærlighedslivet på den hemmelighedsfulde måde, da vi 26. marts mødte hende til TV Prisen 2022 på Tivoli Hotel.

Her antydede hun, at 'alt er godt' på den front, så måske er der alligevel amoriner i luften hos tv-ansigtet.

- Det er ikke noget, vi skal snakke om, men alt er godt. Alt er dejligt. Foråret er på vej - alt er godt.

- Hvorfor så hemmelig?

- Sådan er det bare. Det SKAL være hemmeligt. Men alt er godt, lyder det med et skælmsk, lusket smil fra Camilla Ottesen.

Se interviewet herunder:

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladets anmelder René Fredensborg nægter at anmelde 'Harry Potter', superheltefilm og 'Ringenes Herre', fordi han mener, at det er børnefilm til voksne.