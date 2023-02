Taler ud om stress: - Den største nedtur, jeg har haft

I 2020, før der var noget, der hed nedlukning og samfundssind, skulle Anders Breinholt og Sofie Linde have haft premiere på deres show 'Linde & Breinholt – En slags forestilling'.

Men sådan skulle det ikke ende med at gå. For Anders Breinholt måtte trække sig fra forestillingen, mens Sofie Linde måtte ud og finde en afløser.

I TV 2 Charlige-programmet 'Deja-Vu' med Cecilie Frøkjær åbner Breinholt imidlertid nu op om den svære tid, hvor han stod i stress til halsen.

Han fortæller, at han havde 15 forskellige projekter i gang i tiden op til hans og Sofie Lindes show.

- Jeg var færdig. For mig personligt var det den største nedtur overhovedet, jeg nogensinde har haft, lyder det fra den garvede tv-vært, inden han fortsætter:

- Jeg følte, jeg var ved at drukne hele tiden. Og når jeg kigger tilbage, havde jeg haft den følelse i et år.

Han beskriver det som en konstant kamp for at holde sig oven vande, som han til sidst endte med at tabe. Han søgte derfor hjælp af fagfolk og er i dag kommet oven på igen. Og så meget, at det ikke gør ham noget at tale om stress nu.

- Jeg lagde mig hjem på sofaen og min familie tog sig godt af mig, og jeg fik professionelt hjælp af en psykolog.

- Der er ingen skam over at have det sådan. Det er ikke et nederlag at erkende, at der er ting, man ikke kan klare.

I slutningen af 2022 meddelte Breinholt, at han solgte han sin del af Pineapple Entertainment, som han var med til at stifte sammen med Ricco Wichmann i 2013.

I dag laver han podcasten 'Anders & Anders' sammen med sin årelange makker Anders Lund Madsen, med hvem han også lavede 'De sorte spejdere' tilbage i 00'erne.