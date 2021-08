Taler ud om svær tid: Vi var ved at gå fra hinanden

Det er hårdt for parforholdet at kæmpe med ikke at kunne blive gravid, kan Remee Jackman og Mathilde Gøhler skrive under på.

I det nyeste afsnit af discovery+-serien 'Remee og Mathilde' fortæller det celebre par, at de var på nippet til at opgive deres forhold inden Mathildes graviditet nummer to.

- Det er sjovt, for da vi blev gravide med den første, havde vi lige mødt hinanden, og nu står vi der, hvor vi rent faktisk var ved at gå fra hinanden. Så begge graviditeter er jo kommet på sådan et ret sjovt tidspunkt og på en eller anden måde på det rigtige tidspunkt, siger Remee i programmet.

For Mathilde var frustrationen over ikke at kunne blive gravid stor.

- Skal jeg være helt ærlig, så er situationen blevet lidt mere kompliceret, men på den rigtig gode måde. Og det er, at jeg er gravid. Det er alt, hvad jeg har ønsket i to-tre år, siger Mathilde i programmet og fortsætter:

- Vi har haft virkelig svært ved det, og det er bare ikke sket, så vi var i gang med at snakke om fertilitetsbehandling, for jeg havde bare et behov. Jeg ville gerne give det til Kenya, og jeg ville også gerne være mor igen.

Den største velsignelse

Tidligere på året kunne parret dog løfte sløret for, at det endelig var lykkedes for dem, og at Mathilde nu ventede deres fælles barn nummer to.

Det gjorde de i et opslag på Instagram.

'Nogle gange kommer de største velsignelser, når du mindst venter det. Vi er så glade for at kunne byde velkommen til den nyeste udvidelse af vores familie', skrev Remee i den forbindelse til opslaget.

Meget tyder da også på, at parret nu har lagt skærmydslerne bag sig.

'Vi har det dejligt, og vi glæder os', lyder det kortfattet fra Remee i en SMS til Ekstra Bladet.

'Remee og Mathilde' sendes tirsdag på Kanal 4 og kan streames på discovery+.