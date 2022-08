Taler ud om utroskab: - Jeg er fucking ked af det

Siden 'Ex on the Beach'-parret Line Maria Busk og Nicklaes Johannes Olsen tidligere på sommeren meddelte, at det var slut mellem dem, har der ikke været stille om de to realitystjerner.

Efter bruddet forklarede Line Maria Busk over for Ekstra Bladet, at Nicklaes Johannes Olsen bar skylden for, at det gik galt mellem de to.

Efterfølgende rettede hun i en story på Instagram beskyldninger om utroskab mod ham og deres fælles reality-kollega Christel Trubka.

– Vi kommer hjem fra en romantisk ferie, og så fortæller Nicklaes mig, at han har været mig utro. Og der brød mit hjerte bare sammen, forklarede Line Maria ifølge SE og HØR og navngav samtid Christel som den person, han havde været utro med.

Over for Realityportalen har Nicklaes Johannes Olsen desuden bekræftet, at han ganske rigtigt har været sammen med Christel.

Ekstra Bladet har de seneste dage forsøgt at få en kommentar fra Christel, der dog ikke er vendt tilbage på henvendelsen i skrivende stund.

Heller ikke Nicklaes Johannes Olsen har haft lyst til at udtale sig om bruddet til Ekstra Bladet.

Christel Trubka ses her sammen med realitykollegaen Lenny Pihl. Foto: Kenneth Meyer

Utilgiveligt

Nu bryder han dog tavsheden om dramaet i en story på Instagram.

Nicklaes nævner ikke navnet på den, han har været sammen med, men han indrømmer, at det skete. I sin story indrømmer han utroskaben, som han fortryder, men han sender samtidig en opsang til dem, der efterfølgende har skrevet til ham på sociale medier.

- Jeg er næsten nødt til at knytte en kommentar til alt det, der sker for tiden, for jeg synes, det er stukket lidt af. Jeg synes, folk skriver nogle rigtig grimme ting, og det er rigtig sårende, siger han og fortsætter:

- Jeg er ikke vant til at få sådan nogle beskeder fra folk, der skriver, at jeg er et klamt menneske, og at jeg burde skamme mig, og at jeg er et svin, og at min mor ikke skulle have født mig, og hvad jeg ellers har fået af sindssyge beskeder. Det gør mig sindssygt ked af det, siger han og slår fast, at han ikke bare kan skubbe det fra sig.

Nicklaes erkender dog, at han begik en fejl.

- Selvfølgelig fortryder jeg det her, jeg har gjort utrolig meget. Det er ikke noget, man skal byde et andet menneske, og det er ikke noget, jeg havde set, at jeg kunne finde på at gøre og slet ikke over for LM, fordi jeg har elsket hende så højt. Men jeg har gjort det, og det er utilgiveligt, og jeg er fucking ked af det, og jeg fortryder det rigtig meget, siger han.

Koster klienter

Samtidig ærgrer han sig dog over, at dramaet i hans privatliv nu går ud over arbejdet son onlinecoach.

- Nu er det så også gået ud over mit arbejde, for jeg er jo et monster nu, jeg har mistet to klienter, der simpelthen ikke ville starte hos mig, fordi de ikke ville støtte op om en person, der kan finde på at gøre sådan noget, siger han i sin story og tilføjer:

- Jeg tænker bare, at jeg har jo ikke slået nogen ihjel. Jeg har ikke behandlet LM dårligt på noget tidspunkt. Jeg har været den bedste, jeg kunne være.

Ekstra Bladet har også i forbindelse med denne artikel rakt ud til Nicklaes Johannes Olsen, der oplyser, at han ikke har yderligere kommentarer.

