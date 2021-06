- Tatoveringer sluttede mit ægteskab

Liselott Blixt, der er medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti (DF), var i et ægteskab i 12 år. Men det blev ødelagt af hendes tatoveringer

Et ultimatum fra Liselott Blixts eksmand viste sig at gøre en ende på et 12 års langt ægteskab.

Enten var det ham - eller hendes tatoveringer.

Det fortalte Liselott Blixt om i radioprogrammet 'Under Nålen', og til Ekstra Bladet bekræfter hun, at hendes tusser gav ægteskabet dødsstødet.

- Ingen skal fortælle mig, hvad jeg må og ikke må. Eller hvad jeg skal gøre og ikke skal gøre.

- Så vi blev skilt, fortæller den 56-årige folketingspolitiker til Ekstra Bladet.

I alt har Liselott Blixts syv tatoveringer. Den her blev lavet med en elektrisk tandbørste og to knappenåle. Foto: Privat

Ingen tatoveringer som politiker

Faktisk havde Liselott Blixt altid haft tatoveringer gennem deres lange forhold på 16 år. Fire styks, helt præcist. Men det var, da hun begyndte i politik, at hendes nu eksmand slog i bordet.

- Han mente ikke, man kunne have tatoveringer og være politiker på samme tid. 'Tænk, hvis du en dag skal møde dronningen, og man kan se dem', sagde han til mig.

- I forlængelse af det forklarede han, hvor let det nu var blevet at få fjernet tatoveringer. Men det gad jeg ikke.

Og det blev slutningen på et langt forhold.

- Var jeres forhold skidt, siden sådan en umiddelbart lille ting kunne ødelægge det?

- Der var mange ting i det. Og tatoveringsdelen blev så den del, der fik det hele til at tippe over. Det blev den udløsende faktor, kan man sige. Men vi havde det fint sammen.

Liselott Blixt har fået tre tatoveringer, siden hun blev single. Nu er hun oppe på syv. Foto: Privat

Taler stadig sammen

De mødte hinanden i Marienlyst, hvor de blev forelsket. De var sammen i fire år, før der kom en ring på fingeren. Sammen fik de to børn - i 1991 og 1995. Og der er ikke nogen sure miner mellem dem.

- I dag er vi ofte sammen til forskellige ting. Og vi taler stadig godt sammen. Jeg bærer ikke nag, og det gør han heller ikke.