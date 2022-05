Teitur i fængsel: - Han har det ikke godt

Onsdag blev realitystjernen Teitur Skoubo idømt to år og seks måneders fængsel for voldtægt på en 25-årig kvinde. Ekstra Bladets udsendte så til, da Teitur Skoubo blev smidt direkte i arresten efter retssagen

For mindre end en uge siden blev tv-kendissen Teitur Skoubo idømt to og et halvt års fængsel for en voldtægt mod en 25-årig kvinde, han ifølge byrettens dom begik i november 2021.

Derfor sidder den tidligere 'Paradise Hotel'-vinder nu bag tremmer i arresten i Odense, hvor han skal sidde, til sagen skal for Landsretten.

Teitur Skoubo og hans forsvarsadvokat, Rasmus Sølberg, valgte nemlig at anke dommen på stedet, og den beslutning fortæller advokaten nu nærmere om i programmet 'Døgnrapporten' på 24syv.

Efter dommen har både Viaplay og discovery+ valgt at fjerne alt reality-tv, hvor Teitur medvirker. Foto: Anthon Unger

I mandagens udsendelse gæster Rasmus Sølberg og den tidligere realitystjerne Pernille Nygaard, der studerer jura og arbejder for Sølbergs advokatfirma, programmet for at diskutere sagen.

Her understreger Rasmus Sølberg, at han holder fast i den udlægning, han gav under sin afsluttende procedure.

Han mener, at der må være sket 'en eller anden form for misforståelse' mellem Teitur Skoubo og den 25-årige kvinde, og derfor har han heller ikke tænkt sig at gå i en anden retning med sit forsvar, når sagen skal for Landsretten, forklarer han i programmet.

Vil ikke uddybe

Sølberg ønsker ikke at gå nærmere ind i en diskussion af, hvordan hans klient opfatter tingene, eller hvordan han har det i fængslet, lader han programmets værter, Jacob Weil og Michelle Færch, forstå.

Det gør derimod Pernille Nygaard, der har arbejdet med Rasmus Sølberg på sagen.

- Man kan sige, at nu ved alle jo som sagt, at Teitur er en offentlig kendt person, så man kan sige, at på den måde er det selvfølgelig også hårdere for ham at gå igennem det her, fordi hele Danmark følger med, og der er venner, der vender ham ryggen, og det er selvfølgelig aldrig sjovt, så på den måde har han det ikke... Han har det ikke godt, siger Pernille Nygaard i programmet.

Pernille Nygaard blev kendt, da hun medvirkede i 'Paradise Hotel' i 2012. Hun er nu næsten færdiguddannet jurist. Foto: Emil Agerskov

Efter retsmødet onsdag i sidste uge blev Teitur Skoubo sendt direkte i arresten. Hans forsvarer kærede rettens beslutning om at varetægtsfængsle ham frem til ankesagen, men fredag stadfæstede Østre Landsret afgørelsen om, at han skal forblive bag tremmer.

Teitur Skoubo blev foruden fængselsstraffen dømt til at betale sagens omkostninger samt en erstatning til den forurettede kvinde på 100.000 kroner.

Det vides endnu ikke, hvornår ankesagen skal for Landsretten.

