Teiturs eks-flamme taler ud: - Jeg har set nogle mørkere sider af ham

- Teitur og jeg taler ikke sammen, og det kommer vi ikke til. Voldtægt kan aldrig retfærdiggøres. En dom er en dom, og den bliver fældet af en grund.

Sådan siger 22-årige Sofie-Mai Christensen indledningsvis til Ekstra Bladet i kølvandet på eks-flammen Teitur Skoubos dom på to et halvt års fængsel for voldtægt - en dom, han sammen med sin forsvarer straks valgte at anke til landsretten, efter at den faldt for præcis en uge siden i byretten i Odense.

Onsdag blev realitystjernen Teitur Skoubo idømt to år og seks måneders fængsel for voldtægt på en 25-årig kvinde. Ekstra Bladets udsendte så til, da Teitur Skoubo blev smidt direkte i arresten efter retssagen

Sofie-Mai, som netop nu er aktuel i den nye sæson 7 af 'Ex on the Beach', havde sidste år et ganske kort, men særdeles intenst forhold til den nu voldtægtsdømte realitystjerne Teitur Skoubo.

De mødtes under optagelserne til sæson 6 i fjor, hvor Sofie-Mai første gang var med i realityprogrammet. Her var Teitur også en del af castet, og hurtigt begyndte turtelduerne at storflirte, pille og kysse for åben skærm, hvorefter de fortsatte med at ses og havde en seksuel relation, efter de kom hjem til Danmark.

Parret kaldte sig aldrig kærester officielt, men de nåede at introducere ham for hendes familie i Sønderborg, inden romancen pludselig ebbede ud og Teitur flyttede til Spanien for at bo - uden Sofie-Mai.

Sofie-Mai gavi går sine fans og følgere sit syn på Teitur-sagen. Det foregik i en såkaldt 'spørgetunde'. Han gjorde hende aldrig noget, da de var sammen, men hun vil alligevel aldrig tale med ham igen. Screenshot Instagram

Derfor er Sofie-Mai Christensen da også påvirket af, at hendes tidligere flirt er blevet dømt og fængslet i en så alvorlig sag.

- Jeg er gået lidt frem og tilbage med, om jeg skulle kommentere på hele den her sag med Teitur af ren respekt for alle involverede. Men jeg forstår også, at folk er nysgerrige i og med, at jeg har haft en rimelig tæt relation med ham. Jeg sås med Teitur og boede nærmest hos ham i en periode på halvanden måned, og han var med nede og besøge min familie osv. Så det er jo klart, at jeg kom ret meget ind på livet af ham hurtigt, skriver Sofie-Mai Christensen og fortsætter:

- Jeg har set enormt mange gode sider af Teitur, og han har bestemt aldrig gjort noget mod min vilje eller gjort noget, som jeg ikke har været med på. Han har sgu altid behandlet mig ordentligt. Men når det så er sagt, har jeg også set nogle mørkere sider af ham, hvor hans fest-liv ikke kunne blive vildt nok, og hvor han kunne opføre sig utilregneligt nogle gange, fortæller Sofie-Mai.

Reality-kolleger på stribe tager skarp afstand fra Teitur Skoubo, efter han denne uge blev idømt 2,5 års fængsel for voldtægt. Han har ændret sig markant og var ikke længere til at kende, lyder det fra flere fremtrædende navne

Havde det svært

Hun ønsker på forespørgsel ikke at uddybe, hvad de mørke sider eller den utilregnelighed, hun beskriver, dækker over, men hun vil gerne fortælle, at Teitur Skoubo kæmpede med sit bag kulisserne:

- Der var også gange, hvor jeg kunne mærke, at han ikke havde det godt, og hvor det her reality image nok mest bare var ren facade. Han havde to sider, lad mig sige det sådan. Jeg tror bare, at jeg er ked af, at han har valgt at tage en beslutning om, at det er sådan her, han vælger at leve sit liv, siger Sofie-Mai Christensen.

Hun stoler på, at dommen fra retten i Odense i onsdags er korrekt:

- Jeg har fuld tiltro til det danske retssystem. Og så går alle mine tanker til offeret. Det må have været fuldstændig forfærdeligt at gå i gennem, lyder det fra Sofie-Mai Christensen.

Mens Teiturs liv formentlig er i krise, har hun selv nu atter fundet lykken - denne gang med kæresten Oliver Reves, som hun mødte i den igangværende udgave af 'Ex on the Beach'.

Man forstår til fulde, hvorfor Teitur faldt for skønne Sofie-Mai. Nu er det Oliver Reves, der nyder godt af den 22-årige kvinde. Privatfoto