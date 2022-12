Teiturs voldssag udskudt igen-igen

Den tidligere realitystjerne Teitur Skoubo kender efterhånden retssystemet ganske godt.

Han er to gange tidligere blevet dømt for vold - den ene gang fra en voldsepisode på Færøerne, og den anden gang tilbage i oktober, hvor Østre Landsret frikendte ham for voldtægt, men dømte ham for vold.

Onsdag var han så troppet op i retten igen for at forsvare sig i en ny sag.

Denne gang handler det ifølge anklageskriftet om en aften på natklubben Hive i København tilbage i september 2019, der sluttede med, at Teitur slog en anden mand i hovedet med et hårdt plastikglas. Teitur Skoubo nægter sig skyldig i anklagen.

Erkender

Undervejs i retssagen, der forgik i Københavns Byret, afgav både Teitur Skoubo og den forurettede, en ung, høj mand med kort, mørkt hår, forklaring.

Realitystjernen erkendte, at han havde slået den forurettede, men fastholder, at det var i selvforsvar, da forurettede blandt andet havde skubbet til ham i løbet af aftenen og pludselig kom farende mod ham med armen hævet ude i rygergården.

Forurettede mente derimod ikke, at han havde gjort noget som helst ved Teitur Skoubo forud for slaget - ud over at han kort før episoden havde spildt en drink på ham, blandt andet som gengæld for flere andre drinks, som Teitur tidligere på aftenen skulle have spildt udover forurettede og hans venner på klubben.

Ved et retsmøde i Østre Landsret er Teitur Skoubo, der tidligere har vundet 'Paradise Hotel', frikendt for voldtægt. Han idømmes fængsel i tre måneder for vold Teitur blev i oktober dømt for vold men frikendt for voldtægt i Østre Landsret

Glas eller ej?

Det var tydeligt, at både forsvarer og anklager havde særligt fokus på, om Teitur slog de forurettede med eller uden klubbens plastikglas i hånden.

Til den afklaring blev der udover vidneforklaringerne inddraget rapporter fra politiets afhøringer efter episoden samt journalen fra hospitalet, hvor forurettede endte.

Teiturs forsvarer, Henrik Dupont Larsen, brugte blandt andet sin spørgetid til at få forurettede til at forklare, hvorfor han ikke nævnte noget om plastikglasset, da han første gang snakkede med politiet. Den forurettede gentog flere gange, at han, udover at være blive slået ud af Teitur i rygergården, var i chok efter episoden.

Retten kom dog ikke videre end Teiturs og den anklagedes modstridende forklaringer, eftersom to vidner, blandt andet Teiturs veninde, ikke dukkede op. Det ene vidne var endda slet ikke blevet indkaldt.

Retssagens hovedperson, 27-årige Teitur Skoubo, har både vundet 'Paradise Hotel' og deltaget i realityprogrammer som 'Ex on the Beach' og 'Singletown'. Foto: Janus Nielsen

Det betyder, at sagen udsættes til 21. december, hvor de to vidner skal afhøres, og hvor der forventeligt falder dom i sagen.

Dermed trækker sagen endnu engang i langdrag, efter det oprindelige retsmøde i januar ligeledes blev udsat - ikke fordi vidnerne manglede, men fordi Teitur angiveligt lå syg i det spanske ferieparadis Marbella og ikke kunne dukke op.

Ekstra Bladet forsøgte efter retsmødet at få en kommentar fra hovedpersonen, Teitur. Han ønskede dog ikke at udtale sig.

Tidligere dømt

Tilbage i oktober blev Teitur Skoubo dømt for vold. Dengang var det mod en ung kvinde i kvindens lejlighed, hvilket kostede ham tre måneders fængsel.

Her blev han desuden frikendt for voldtægt, og fordi han allerede havde siddet varetægtsfængslet i et halvt år, var de tre måneders fængsel allerede afsonet, og han forlod derfor retten som en fri mand dengang.

I dag forlod Teitur hverken retten som en fri eller dømt mand. Tværtimod fortsætter den sorte sky med at hænge over den kendte realitystjerne, i hvert fald indtil 21. december.

