Succes-forfatteren Jussi Adler-Olsen er en af de danskere, der er blevet smittet med coronavirus.

Det skriver han på det sociale medie Facebook.

'Kære alle

Trods flere negative pcr-tests inden for den seneste uge og det faktum, at jeg er vaccineret i foråret, har jeg desværre fået besked om, at jeg er testet positiv for corona', lyder det i opslaget.

Jussi Adler-Olsen fortæller i opslaget, at han nu vil bruge chancen til at huske danskerne på, at han mener, man skal blive vaccineret, hvis man stadig er en af dem, der mangler vaccinen.

'Det er jeg selvfølgelig virkelig ked af, så jeg vil bruge anledningen til at minde alle om at lade sig teste hyppigt. Og om at lade sig vaccinere. Hvis vi alle viser samfundssind, håber jeg, at vi hurtigere kan komme igennem dette', lyder det.

Samtidig håber forfatteren, at han når at blive rask nok, inden han skal ud på og signere bøger.

Ekstra Bladet forsøger at indhente en kommentar fra Jussi Adler-Olsen, men han er i skrivende stund ikke vendt retur.