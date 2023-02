Thalia Pitzner dømt: Mister kørekortet

RETTEN I ROSKILDE (Ekstra Bladet): Tredje gang blev ikke lykkens gang for Thalia Pitzner.

Den 29-årige influencer og realitystjerne skød fredag weekenden i gang med et klip i sit kørekort, og på grund af tidligere forhold blev hun også frataget retten til at køre bil i de næste seks måneder.

Det skete ved det tredje retsmøde i Retten i Roskilde, hvor dommeren fandt Thalia Pitzner skyldig i at have kørt bil og benyttet sin mobiltelefon på Køge Bugt Motorvejen. Hvilket man ifølge færdselsloven ikke må.

Thalia Pitzner var ikke selv til stede i retten. Og hendes advokat var også trådt ud af sagen siden det seneste retsmøde i december.

Dommeren lagde vægt på et politividnes forklaring i sagen og finder det bevist, at Pitzner kørte på Køge Bugt Motorvejen, mens hun benyttede håndholdt mobil. Dommeren tilsidesatte forklaringen om, at Thalia Pitzners far kørte bilen.

Thalia Pitzner skal derudover betale en bøde på bøde 2500 kroner samt sagens omkostninger.

En farce

Først fik Thalia Pitzner sagen udskudt, da hun ved første retsmøde i september brød grædende sammen og forklarede, at hun ikke var blevet indkaldt i tide, og da sagen igen var for retten i december, gik tiden med, at retten skulle tage stilling til hendes ifølge dommeren usædvanlige begæring om navneforbud og lukkede døre.

I december, ved sagens andet retsmøde nægtede Thalia Pitzner, at hun skulle have kørt bil og brugt sin telefon. Hun bedyrede i øvrigt, at hun på turen havde kørt med sin far, som skulle kunne bevidne, at hun ikke brugte telefonen.

Men betjenten, der stoppede hende og vidnede i retten, var af en anden opfattelse.

Ifølge betjenten var Tahlia Pitzner alene i bilen og brugte altså sin telefon.

- Hun sad med sin telefon i rathøjde ud for sig, forklarede han i december til retten.

Ikke første gang

Ifølge anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, var Thalia Pitzner tiltalt for at have 'benyttet mobil telefon under kørslen'.

Helt præcis skete det 7. september 2021 klokken 13.25, da hun kom kørende på Køge Bugt Motorvejen ved Ishøj i en varebil, og ifølge færdselslovens paragraf 125 koster det et klip kørekortet at have en hånd på mobilen i stedet for på rattet.

Af anklageskriftet fremgår det også, at det ikke er første gang, at Thalia Pitzner ikke overholder færdselsloven. Derfor måtte hun en tur i retten, hvor hun på grund af de tidligere forhold også fik frakendt retten til at køre i bil i seks måneder fra dommen.

