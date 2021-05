'The Bachelor' indrømmer: - Det har været hårdt

Det har ikke været nemt for Casper Berthelsen at holde sin nye flamme skjult

Efter fem år som single tog Casper Berthelsen sidste år lidt af en beslutning.

Han takkede ja til at medvirke i den nye store realitysatsning 'The Bachelor', der i årevis har været en bragende succes i udlandet - og tirsdag fik den danske version så premiere på TV 2 Play.

Casper Berthelsen fortæller, at optagelserne blev færdiggjort for et halvt år siden - og han er meget glad for, at det langt om længe skal vises for seerne.

- Det er jo kun mine allernærmeste som min familie, der ved, hvem jeg ender ud med, siger 32-årige Casper Berthelsen til Ekstra Bladet.

- Det har været hårdt. Det må jeg indrømme. Man føler jo lidt, at man går med en hemmelighed, som man gerne vil fortælle, men som man ikke må fortælle.

Har det været svært at holde det skjult?

- Man tager sig jo en masse forholdsregler - man går ikke ud offentligt og spiser sammen, og man poster ikke på de sociale medier, at man er sammen. Man tagger ikke hinanden og den slags.

Ikke med for at blive kendt

Da TV 2 forud for optagelserne sidste år udgav en kort præsentationsvideo af Casper, oplevede han for første gang, at han pludselig blev genkendt, mens han var ude med et par venner. Og det var en speciel oplevelse for ham.

- Jeg vil sige, at det som udgangspunkt var så fint, og jeg ville da også meget gerne tage det billede med ham, der ville have det ... men nu var jeg der jo for at have en hyggelig aften med mine kammerater, så det var da lidt udfordrende, at der pludselig var en gruppe mennesker, der gerne ville snakke med mig og stille en masse spørgsmål. Men det hører jo med.

Det bliver jo kun vildere, når det bliver sendt, tænker jeg. Er det klar til det?

- Uha, det er et godt spørgsmål. Det ved jeg ikke. Men jeg har for længe siden taget en beslutning om at tage det, som det kommer. Jeg har ikke på forhånd besluttet mig, at jeg vil gøre noget på en bestemt måde, for jeg ved jo reelt set ikke, hvad der kommer til at ske, siger han.

Og netop det med, at Casper Berthelsen ender med at blive et mere kendt ansigt, når programmet kører, spillede en stor rolle for ham, inden han besluttede sig for at takke ja.

- Jeg havde aldrig nogensinde forestillet mig, at jeg skulle være med i reality eller på tv - jeg har ingen venner eller familiemedlemmer, der har været det før. Så jeg brugte i starten rigtig lang tid på at tænke over, om det overhovedet var noget, jeg havde lyst til, siger han og fortsætter:

- Det var ikke sådan, at jeg bare tænkte: 'yes, nu skal jeg bare være kendt!' Jeg var faktisk længe i tvivl om, hvorvidt jeg overhovedet havde lyst til det her. Jeg var ikke i tvivl, om jeg ville finde kærligheden - men jeg var i tvivl om, hvorvidt det skulle være på tv.

I de seneste fem år havde Casper forsøgt at finde kærligheden via forskellige mere traditionelle datingkanaler - uden den store succes. Derfor tog han beslutningen om at springe ud i tv-eventyret.

Om det lykkedes ham at finde kærligheden der, kan du følge med i på TV 2 Play.