Thomas Bo Larsen: Jeg ønsker mig fælgrens til jul

Julen kan være en magisk tid, når familier samles, og julehyggen spreder sig. Alle har et særligt minde, som de kan frembringe, når de tænker på deres bedste julegave.

For skuespiller Thomas Bo Larsen står et juleminde ham ganske klart.

- Da jeg var 11 år, vidste jeg, at der lå et luftgevær under juletræet. Det var en gave, jeg havde glædet mig til, siden jeg var seks år, siger han.

- Den kom i sådan en lang pakke. Jeg kan huske, hvordan den så ud og duften af geværolie, da jeg åbnede den. Jeg har den ikke længere. Det ville jeg da ønske egentlig, siger han.

Thomas Bo Larsen er aktuel i julefilmen 'Julemandens Datter 3: Den magiske tidsmaskine', hvor han spiller skurken Baron von Ravn.

- Jeg er jo ikke den helt store juler. Jeg synes, julen er mest for børnene, og efterhånden som der er kommet småfolk til, er det blevet sjovere, siger han.

Glemte juletræet

Thomas Bo Larsen holder hvert år jul med sin søster og sin datter. I år er det ham selv, der er vært. Han glæder sig til en uhøjtidelig jul med familien, hvor der ikke er de store traditioner.

- Det er hygge og mad og pakkeleg, og vi griner en del. Vi tager det ikke så højtideligt, siger han.

Derfor går det sommetider galt.

- For nogle år tilbage var min og jeg søster uenige om, hvem der skulle have købt juletræet. Vi fandt ud af det på dagen, siger han.

Men det var ikke noget, som skuespilleren tog så tungt. Af sted gik det ned for at finde et træ til juleaften.

- Jeg nåede lige præcis ned på Christianshavn for at købe det sidste juletræ fem minutter i lukketid. Men det gik jo, siger han og griner lidt.

Fordi julen netop er en højtid, der bliver taget let på, har Thomas Bo Larsen heller ikke de store juleønsker.

- Det er nok for tidligt at sige. Jeg har slet ikke ønsket mig noget endnu. Jeg tror, jeg ønsker mig fælgrens, siger den 59-årige skuespiller og griner.