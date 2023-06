Thorning: Det var chikane og mobning

'Kandidaten med de bedste tasker' 'Gucci-Helle' og 'Vuitton-Socialist'.

Man har mildest talt ikke holdt sig tilbage i kreative medierubrikker om tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, da hun som ung kvindelig politiker blandt andet måtte kæmpe sig gennem sexistiske medierubrikker på sin vej fra Europa-Parlamentet til statsministerstolen.

I en ny dokumentar fra Viaplay og TV3 fortæller Helle Thorning-Schmidt blandt andet om, hvordan hun opfattede medieomtalen, ligesom flere af journalisterne bag dækningen indrømmer, at omtalen til tider var under bæltestedet.

Helle Thorning-Schmidt under kampen mellem Danmark og Tunesien på Education City Stadium i Qatar 22. november 2022. Foto: Mads Claus Rasmussen

Herudover skildrer dokumentarens første afsnit oplevelsen af de mange lange knive i Socialdemokratiets folketingsgruppe, da hun blev valgt som formand, og udfordringerne ved, at hendes mand, Stephen Kinnock, blev beskyldt for skattesvindel.

Artiklen fortsætter under billedet ...

'Kandidaten med de bedste tasker' var blandt andet en af de mange overskrifter, Ekstra Bladet præsterede om Helle Thorning-Schmidts politiske karriere. Arkivfoto: Jesper Stormly Hansen

Annonce:

Chikane og mobning

Om mediedækningen siger Helle Thorning-Schmidt blandt andet:

- Det var ekstremt op ad bakke. Alt det der 'Gucci-Helle' hele tiden. Altså, hvad har hun på? Hvordan ser hun ud? Hvad for en taske har hun? Ting, som bare forstyrrer hele tiden.

Hun fortæller videre, at det påvirkede hendes adfærd:

- Det er sådan nogle mikrodoser af chikane og mobning, der på en eller anden måde alligevel sætter sig i, hvordan man opfører sig og ser ud. Jeg tror i hvert fald, jeg har tænkt på, at jeg skulle være sikker på, at jeg ikke udsendte nogle forkerte signaler, at man gik i det rigtige tøj og måske var mere anonym, end jeg ellers ville have været, siger den tidligere statsminister.

Herudover fremgår det også, at Thornings to børn, Milo og Johanna Kinnock, også lagde mærke til den nedladende omtale.

Annonce:

Ifølge Johanna Kinnock var morens reaktion ofte at kalde journalisterne 'nogle røvhuller'. Videre fortæller Milo Kinnock, at omtalen var en 'så åbenlyst sexistisk måde at blive portrætteret på'.

'Den snavsede hylde'

I dokumentaren medvirker også flere af de journalister, der førte pennen i de kulørte overskrifter om Helle Thorning-Schmidt.

Blandt andet indrømmer den tidligere Ekstra Bladet-journalist Jan Kjærgaard, at niveauet var lavt og befandt sig på den 'snavsede hylde'.

Samtidig indrømmer den tidligere journalist på Ekstra Bladet og TV2 Anders Langballe, at han blandt andet fortryder rubrikken 'Kandidaten med de bedste tasker' i en artikel fra 2003, der handlede om Thorning-Schmidts folketingskandidatur.

Det skal nævnes, at Ekstra Bladet også i nyere tid har fået fingrene i klemme på grund af nedværdigende omtale af Helle Thorning-Schmidt.

Dét og Ekstra Bladets undskyldning til den tidligere statsminister kan du læse mere om i artiklen her.