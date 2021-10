Thorning og vennerne glimtede: Pretty in pink

Der var lyserød i alle afskygninger, da Helle Thorning-Schmidt mandag eftermiddag holdt reception i det centrale København i forbindelse med udgivelsen af sin nye bog, 'Blondinens betragtninger'.

Musikere, millionærer, mediefolk og tidligere ministre var blandt gæsterne på tagterrassen, hvor eks-statsministeren krammede sine venner og bekendte velkommen.

De kom tæt på under pavillonen, der holdt regnen fra festlighederne - men dog ikke så tæt som den tidligere franske præsident gjorde for små 20 år siden ifølge Helle Thorning-Schmidts fortælling i bogen.

I 'Blondinens betragtninger' beskriver hun, hvordan Valéry Giscard d’Estaing under en middag pludselig langt hånden på hendes lår.

- Du vælger at sætte navn på den person, der har lagt en hånd på dit lår. Hvorfor?

- For det første var jeg sikker på, at folk ville spørge mig, om jeg selv havde oplevet noget, når jeg kom ud med bogen, og så kunne jeg lige så godt skrive det. Når jeg navngiver ham, er det simpelthen for at sætte scenen i forhold til, hvad det var for en middag. Det var en ret fin middag på den franske ambassade her i København.

- Det, som er interessant ved det, er, at jeg var en voksen politiker på det tidspunkt. Det sker alle steder, siger Helle Thorning-Schmidt om episoden med den tidligere præsident, der gik bort sidste år.

- Han kan ikke forsvare sig. Han er her ikke mere. Det er DIN påstand. Er det fair?

- På en måde, tror jeg, at han klarer den. Jeg er ret overbevist om, at det ikke var første gang, han gjorde det.

- Men hvor er retssikkerheden i det her?

Helle Thorning i lyserødt outfit og med et eksemplar af sin nye bog 'Blondinens betragtninger'. Foto: Jonathan Damslund

- Der er ikke noget med retssikkerhed, for det her skete. Det var ikke noget, jeg tog skade af. Det var en meget, meget lille sag. Det var noget, der skete og så gik jeg videre i min tilværelse.

- Er du tilhænger af, at man sætter navn på i den slags sager?

- Hvis det er relevant, synes jeg bestemt, at man skal sætte navn på. Hvis det ikke relevant, synes jeg, at man skal lade være. Det vigtigste er at fortælle, hvad der rent faktisk skete.

- Føler du, at sagerne bliver taget mere alvorligt, hvis der bliver sat navn på?

- Næ, egentligt ikke. Og det her er en ret lille sag. Men den minder os om, at stort set alle kvinder - uanset, hvem de er - har været udsat for et eller andet upassende. Det sker, understreger Helle Thorning-Schmidt.

Mød en lang række gæster - og hør deres udtalelser om Helle Thorning og hendes bog - herunder:

Foto: Jonathan Damslund

For vores døtres skyld Birgit Aaby: - Ja, jeg er klædt i lyserødt lige som Helle. Og det er ikke tilfældigt, for jeg vidste, at bogomslaget var lyserødt og at Helle ville matche det. Mht. til bogen, som jeg ikke har læst, vil jeg sige, at hun har ret i alle de temaer, hun bringer op i den. Om hun skulle have gjort det tidligere, kan folk jo diskutere, som de vil, men for vores døtres skyld er jeg glad for, at hun gør det nu. Godt nok er jeg aldrig selv blevet krænket, og Helles bog kan måske forebygge, at vores døtre bliver det. Vis mere Vis mindre

Foto: Jonathan Damslund

Ægte feminist Frida med far, Bjarne Corydon: – Jeg vil naturligvis få læst Helles bog. Faktisk glæder jeg mig til det. Feminisme og #MeToo er en positiv og nødvendig bevægelse. Og jeg må understrege, at Helle Thorning i min optik altid har været en ægte feminist. Vis mere Vis mindre

Foto: Jonathan Damslund

Kæmpe Thorning-fan Malthe Ebert: Jeg har ikke læst Helles bog, men jeg kender hende godt, og i dag har jeg taget min kusine Frederikke med. Hendes højeste ønske var at møde Helle Thorning, for hun er en stor fan af vores tidligere statsminister. Min kusine er 23 år og er lige flyttet til Københavns-området fra Vejle-kanten. Her bor hun på en institution, og jeg garanterer, at Frederikke har glædet sig i flere dage til at møde Helle. Vis mere Vis mindre

Foto: Jonathan Damslund

Feministisk ansvar Iben Hjejle og Signe Lindquist: Iben: - Den bog skal da være godnatlæsning i fremtiden. Signe: - Ja, den bliver spændende at få i hånden, for selv om jeg kender Helle, kender jeg hende jo ikke vanvittigt godt. Iben: - Jeg kender Helle som pissesjov. Hun har foldet sig ud, siden hun smed den politiske spændetrøje. Signe: - Det er fedt, synes jeg, at hun nu træder frem og tager et feministisk ansvar. Vis mere Vis mindre

Foto: Jonathan Damslund

Forstokket politisk kultur Anders Langballe: – Efter mange år som politisk journalist og redaktør må jeg sige, at det er befriende, at en kvinde som Helle Thorning i dag sparker godt i den tunge dyne, som politik også er. Hendes temaer er lidt de samme, som dem jeg beskrev i min bog om brugen af magt – og misbrugen af magt – på en journalistisk arbejdsplads. Helle har ret i, at der er en forstokket maskulin kultur i politik, så jeg glæder mig ret meget til at læse hendes bog. Vis mere Vis mindre

Foto: Jonathan Damslund

Helle er sej Mads Steffensen: – Helle er en sej dame, der sidder i ’Dilemma’-gruppen i mit program, og det er jeg meget glad for, for hun passer godt der. Og hun siger mange kloge ting. Af samme grund vil jeg glæde mig til at læse hendes bog. Hun har noget på hjertet, og det er jeg sikker på, at bogen afspejler. Vis mere Vis mindre

Foto: Jonathan Damslund

Kæmpe råstyrke Pernille Rosendal og Kristian Jensen: – Jeg har desværre endnu ikke haft lejlighed til at læse Helles bog, men det vil jeg naturligvis gøre snarest. Og på spørgsmålet om, hvorvidt jeg synes, at Helle er feminist, vil jeg svare, at i alle andre lande end Danmark, ville jeg selv være feminist. Her kan vi nøjes med at gå ind for ligestilling, og den kamp har Helle altid kæmpet med en råstyrke, som har gjort hende langt stærkere end mange mænd. Hun kan rejse sig selv om både presse og modstandere er efter hende, siger Pernille Rosendal. Vis mere Vis mindre

Foto: Jonathan Damslund

Mødte Helle i Helmand Simi Jan: – Egentlig kender jeg kun Helle Thorning ganske lidt, men jeg glæder mig til at læse hendes bog, og jeg er da beæret over at være blevet inviteret til bogreceptionen. Første gang, jeg mødte Helle, var i Helmand, mens hun var statsminister. Hun besøgte de danske soldater, og mens vi var der, blev lejren angrebet af Taliban, så vi måtte i de skudsikre veste og søge dækning. Det var temmelig kaotisk. Vi blev endda beskudt, da vi fløj derfra i helikopter, men Helle var cool hele vejen igennem. Vis mere Vis mindre

Foto: Jonathan Damslund

Nyt bekendtskab Sus Wilkins og Freja Kirk: – I virkeligheden er Helle Thorning et nyt bekendtskab for os. Det er Birgit Aaby, som har præsenteret os for hinanden, men det er da spændende at være her til hendes bogreception. Og nej. Jeg har ikke haft bogen i hånden, og selv om jeg havde, ville 'Vild med dans' nok ikke have levnet mig tid til at læse den. Men en dag får jeg den læst. Feminisme er noget, de færreste kan være uenige i. Lige nu er det bare irriterende, at vi ikke har lyserødt tøj på, som så mange af de andre gæster. Vis mere Vis mindre

Foto: Jonathan Damslund