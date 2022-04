Thorning-selskab sender arbejdere tilbage til Rusland

Carsoe med den tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt i bestyrelsen sender nu fire ansatte tilbage til Rusland for at færdiggøre en stor ordre i landet, der er selskabets største marked.

Det skriver Nordjyske, og administrerende direktør for Carsoe, Hugo Dissing, bekræfter ligeledes beslutningen over for Ekstra Bladet.

'Vores medarbejdere udfører installationsarbejde på de igangværende ordrer på fiskeprocesanlæg indgået i 2018 således, at Carsoe, inden for kontraktlovens rammer, kan få trukket sig ud af Rusland,' skriver han i en mail.

Russisk hjemmeside

Det russiske marked er så stort for Carsoe, at virksomhedens hjemmeside udelukkende findes i en engelsk og en russisk udgave - og altså end ikke en dansksproget trods hovedkontoret i Aalborg.

I 2018 fik selskabet en ordre på 800 millioner kroner i Rusland, og så sent som i januar jublede Carsoe igen over at få rubler i kassen. Således kunne selskabet i en pressemeddelelse fortælle, at man havde sikret sig en ordre på knap 500 millioner kroner.

Ordrerne er med Russian Fishery Company, der indtil marts var ejet af Gleb Frank. 24. marts røg han på USA's sanktionsliste, men umiddelbart efter fortalte han, at han kort forinden havde solgt sin ejerandel af firmaet og også havde forladt posten som bestyrelsesformand.

Da Rusland kort efter udmeldingen om ordren invaderede Ukraine, kom den nye ordre pludselig i fare, meldte selskabet ud, men man fastholdt aktiviteten i landet.

- Vi har en del ordrer til det russiske marked og følger derfor situationen dag for dag. Vi håber ikke, at udviklingen kommer til at påvirke vores leverancer, men som virksomhed overholder vi naturligvis alle sanktioner, der måtte komme, sagde Hugo Dissing, der er administrerende direktør i Carsoe, til TV 2 Nord 24. februar.

9. marts var meldingen så klar. Det var slut med nye ordrer i Rusland, og man havde samtidig trukket alle medarbejdere ud.

'Da Carsoe indgik disse kontrakter med RFC, var der ikke krig mellem Rusland og Ukraine, men efter Ruslands invasion af Ukraine forholder vi os nu på ny til denne kunderelation, hvorfor vi er ved at undersøge konsekvenserne af at træde ud af kontrakterne og har besluttet ikke at tage imod nye ordrer i Rusland,' skrev Hugo Dissing i en mail til Børsen.

Nu er fire mand fra selskabet altså vendt tilbage til Rusland.

Direktør: Færdiggør kontrakten ... så trækker vi os

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med Hugo Dissing, der dog kun ønskede at besvare spørgsmål på mails.

Ekstra Bladet har spurgt, om han selv har taget beslutningen om at sende folk tilbage, eller om bestyrelsen - som altså blandt andre består af Helle Thorning-Schmidt - var inde over.

'Ledelsen og bestyrelsen i Carsoe har i fællesskab besluttet at afvikle Carsoes aktiviteter i Rusland,' lyder svaret. Samme melding kommer fra bestyrelsesformand Denis Viet-Jacobsen.

'Jeg kan forstå, at I har planer om helt at trække jer fra Rusland. Hvordan hænger det sammen med, at I nu sender folk tilbage?'

'Det er helt i overensstemmelse med vores beslutning om at stoppe vores aktiviteter i Rusland. For os er det et spørgsmål om hurtigst muligt at få afviklet vores kontraktuelle forpligtelser i Rusland. Hvis vi ikke overholder vores kontraktuelle forpligtelser, vil vi ifalde erstatningsansvar, hvilket vi naturligvis ønsker at undgå.'

'Derfor hænger vores beslutning om at stoppe vores aktiviteter i Rusland helt naturligt sammen med, at vi er i færd med afvikle de eksisterende kontraktuelle forpligtelser, vi har i Rusland hurtigst muligt, og netop derfor har montører i Rusland for at færdiggøre arbejdet,' skriver Hugo Dissing.

Denis Viet-Jacobsen er bestyrelsesformand i selskabet. PR-foto

Frygter erstatningssag

Hugo Dissing fortæller, at selskabet har undersøgt muligheden for at annullere den indgåede kontrakt fra 2018.

'Vi har med ekstern juridisk bistand undersøgt, om vi kan annullere kontrakterne og monitorerer dette på daglig basis, men som situationen er nu, lader det sig ikke gøre, idet hverken vores kunder eller produkter er omfattet af nogen sanktioner. Carsoe risikerer at ifalde erstatningsansvar, hvis vi vælger at ophæve kontrakten med vores russiske kunde.'

Han forventer ikke at færdiggøre den ordre, selskabet modtog i januar, selvom den er indgået med samme firma som ordren fra 2018.

'Fordi denne ordre på cirka en halv milliard, som vi modtog i januar i år, er så ny, som den er, betyder det, at de pågældende skibe som Carsoes fiskeprocesanlæg skal installeres på, endnu ikke er bygget. Som situationen er nu, forventer vi derfor ikke, at Carsoe kommer til at levere disse ordrer.'

Som det ser ud nu, er selskabet færdige i Rusland, men det behøver ikke være permanent.

'Vi har besluttet at afvikle vores aktiviteter i Rusland. Hvis situationen en dag skulle ændre sig vil vi forholde os til det på det tidspunkt,' skriver Hugo Dissing, der ikke kan give et svar på, hvornår selskabet forventer at være helt ude af Rusland.

'Vi arbejder målrettet efter hurtigst muligt at få færdigafviklet de eksisterende kontraktuelle forpligtelser. Det er desværre ikke muligt at give en præcis dato for, hvornår det er, idet Carsoes fiskeprocesanlæg kun udgør en mindre del af den samlede konstruktion af disse meget store skibe.

'Udover Carsoes leverancer, afhænger færdiggørelsesdatoen af rettidige leverancer fra mange forskellige leverandører. Dette kombineret med risiko for nye coronanedlukninger i verden og uforudsete konsekvenser af den geopolitiske udvikling, kan en præcis dato være vanskelig at forudsige,' lyder det fra Hugo Dissing.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Helle Thorning-Schmidt på mail, men hun er endnu ikke vendt tilbage på henvendelsen.

