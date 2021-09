Forfatter, musiker mm. Thorstein Thomsen er død i en alder af 71 år.

Det bekræfter hans kone, Pia Dalsgaard, over for Ekstra Bladet.

- Jeg skal lige vænne mig til, at han ikke er her mere - men det kommer jeg jo ikke til at kunne, siger en berørt Pia, der har tilbragt hele sit voksne liv med Thorstein Thomsen og også har en datter med ham.

Hun fortæller, at Thorstein Thomsen sov ind natten til den 16. september efter længere tids sygdom.

Thorstein Thomsen brød igennem som forfatter af børnebøger, og hans lange cv tæller blandt andre bogen 'Da Lotte blev usynlig', der i 1988 blev filmatiseret af DR. Han også har skrevet manuskript til filmen 'Farligt venskab' fra 1995, hvor blandt andre Ulf Pilgaard var på rollelisten.

Thorstein Thomsen (til højre) var i 2006 nomineret til den fornemme BG Banks litteraturpris for romanen 'Den, der hvisker, lyver'. Han måtte dog se sig slået af Ida Jessen. Foto: Mik Eskestad/Ritzau Scanpix

Det var ikke kun de skrevne ord, som Thorstein Thomsen havde talent for. Også musik har fyldt en del af hans karriere - blandt andet som medlem af rockgruppen Charlatan, mens han også deltog i Dansk Melodi Grand Prix i 1979 med sin kone, Pia, hvor de med nummeret 'Maja & bruttonationalproduktet' blev nummer ni.

I 2001 kastede Thorstein Thomsen sig over romaner til voksne med bogen 'Bare vi har hinanden', der i 2009 blev udgivet sammen med hans to efterfølgende romaner som 'Lyngby-trilogien'.

I løbet af hans karriere nåede Thorstein Thomsen også at udgivet en lang række cd'er til børn sammen med musikeren Jan Irhøj. De to arbejde blandt andet sammen på produktioner til Børnenes Trafikklub med udgivelser som 'Max og Antonette', 'Ole og Melanie' og 'Badmads'.

Thorstein Thomsens var i løbet af sit liv yderst flittig, og hans mange udgivelser har gjort ham til en populær forfatter, når børn, unge og voksne er gået på biblioteket for at låne bøger. De sikrede ham tidligere i år en plads som nummer 15 på listen over modtagere af de såkaldte bibliotekspenge, hvor han modtog 526.050 kroner.

Thorstein Thomsen efterlader sig sin hustru og parrets datter.