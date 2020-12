Tidligere ansat på TV2: Gaardbo burde stå frem

Nyhedsvært Jens Gaardbo er fra udgangen af 2020 ikke længere ansat på TV2.

Det sker ifølge en pressemeddelelse fra TV2 på baggrund af en intern kulturundersøgelse, der har kortlagt, at han for 20 år tilbage udviste dårlig dømmekraft, da han var ansat som nyhedschef.

'Som følge af TV 2's kulturundersøgelse er jeg blevet forelagt, at jeg for år tilbage som nyhedschef overtrådte TV 2's personalepolitik,' lyder det fra Gaardbo i meddelelsen.

'Det er ganske vist længe siden, og tiden var en anden. Men jeg er enig i, at der var eksempler på dårlig dømmekraft, og at jeg i visse tilfælde opførte mig forkert. Det var ikke i overensstemmelse med den værdighed, der bør være i jobbet som leder – eller i jobbet som et af stationens ansigter udadtil,' lyder det videre.

Antoinette Kordic var tekster på TV2 fra 1997 til 2008, og selvom hun ikke arbejdede direkte under Jens Gaardbo, var han en af hendes chefer.

Hun fortæller til Ekstra Bladet, at hun ikke ved noget konkret om de episoder for 20 år siden, som den mangeårige studievært beskriver i pressemeddelelsen.

Antoinette Kordic har ikke været ansat på TV2 i 12 år, men kender til flere sager om sexisme, fortæller hun. Foto: Privatfoto

- Jeg har set mange mandlige chefer gøre mange forskellige ting, og jeg har taget et bevidst valg om ikke at sætte navn på dem, siger hun og tilføjer:

- Men jeg synes, det er fantastisk, at der omsider sker noget på baggrund af den interne undersøgelse på TV2. For mit eget vedkommende har det været en 20 år lang proces, hvor jeg nu begynder at se resultater. Hvis alt det og hele Sofie Linde-effekten skulle have en retfærdighed, så skulle det have nogle konsekvenser, og det er dejligt at se, at det får det.

Sjofler med sexisme-fænomenet

Det falder desuden Antoinette Kordic for brystet, at Jens Gaardbo i pressemeddelelsen fra TV2 udtaler, at 'tiden var en anden' dengang.

- Det er simpelthen at sjofle med hele sexisme-fænomenet. Hans amoralskhed er jo lige så stor i dag, som den var for 20 år siden, men i dag er der bare en generation af kvinder, som ikke længere finder sig i det, siger hun.

- Vil det sige, at du hæfter dig ved, at han ikke er blevet klogere?

- Ja. Det kan man godt sige. Jeg håber, at han står frem og fortæller om de episoder, der henvises til i pressemeddelelsen. Jeg synes, det ville klæde ham at stå frem og erkende, hvad han har gjort. Der går mange kvinder rundt derude efter interaktioner med den mand, som er blevet dybt påvirket af det, de har oplevet, siger hun.

Gemte på oplevelser

Antoinette Kordic arbejder i dag freelance som tekster, og det har været en af de overvejelser, hun gjorde sig, da hun først stod frem i Journalisten og fortalte om sine oplevelser med sexisme på TV2.

- Jeg har ikke nogen chefer, jeg skal stå til ansvar for, så jeg kan godt stå frem, sådan som jeg gør. Jeg har prøvet mange forskellige steder at komme af med de her synspunkter, og nu var der en anledning til endelig at få det ud til hele verden, siger hun med reference til tv-vært Sofie Lindes tale ved Zulu Comedy Galla 2020.

Her fortalte Linde om en oplevelse, hvor en tv-kanon truede hende med at ødelægge hendes karriere, hvis ikke hun gav ham et blowjob.

Antoinette Kordic skrev efter talen selv et opslag på Facebook, som hun havde haft liggende siden den første #MeToo-bølge i 2017, fortæller hun.

- Jeg var nødt til at at tage afsæt i noget andet, for jeg er ikke længere som sådan en del af mediebranchen. Derfor ville jeg gøre det som støtte for andre kvinder i branchen, siger hun.

I dag sidder hun tilbage med en følelse af at have vundet.

- Jeg står tilbage med følelsen af, at det ikke var mig, der var galt på den, Selvom kampen ikke gav noget, dengang jeg selv oplevede sexisme og råbte op om det, høster jeg frugterne nu. Selvom det lyder lidt egoistisk, så er jeg glad både på mine egne vegne og på alle andre kvinders vegne, siger hun.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Jens Gaardbo til hans afsked fra TV2.