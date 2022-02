Tidligere 'Badehotellet'-skuespiller i overraskende debut

Skuespilleren Rosalinde Mynster, der tidligere har medvirket i den populære serie 'Badehotellet', udgiver erindringsroman til ære for sin far

'Siden jeg var lille, har jeg gerne villet skrive bøger, og den første går til Søren, som lærte mig så meget om ordets kunst'.

Sådan skriver den unge skuespillerinde Rosalinde Mynster i et opslag på sin instagramprofil, hvor hun afslører, at hun til maj i år debuterer som forfatter med erindringsbogen 'Min Fars stemme'.

Bogen er et portræt af skuespillerindens far og behandler emner som kærlighed, sorg, familie og det at blive voksen.

Rosalinde er datter af den tidligere skuespiller Søren Spanning, som er kendt for flere større roller i danske film og serier, heriblandt 'Borgen', 'Jul i Valhal', 'Ørnen' og 'Krummernes jul'.

Men et længere sygdomsforløb betød, at han ikke optrådte i de seneste år, inden han afgik ved døden tilbage i februar 2020.

Skuespilleren Søren Spanning var de sidste seks år af sit liv lammet i venstre side af kroppen, som følge af en hjerneblødning. Han blev 68 år gammel. Foto: Ole Buntzen

Et sårbart værk

Den tidligere 'Badehotellet'-skuespiller svælger ikke for meget i sentimentalitet i opslaget, men virker snarere bare glad og spændt over endelig at udgive bogen efter 'en meget lang skriveproces'.

Den 31-årige skuespiller benytter også lejligheden til at takke både familien og forlaget Gyldendal for at lade bogen blive udgivet 'på en så omsorgsfuld måde'.

Dermed hersker der heller ikke nogen tvivl om, at bogen er et sårbart værk for den nybagte forfatterinde.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en uddybende kommentar fra Rosalinde Mynster.