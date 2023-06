Tidligere DR-vært afslører vild løn

- Jeg stopper på 'Deadline'.

Sådan lød det fra den 42-årige DR-vært Nynne Bjerre Christensen tilbage i maj. Efter 12 år på skærmen og over 1000 udsendelser valgte hun at stoppe på toppen og få mere tid med sine børn. Det skrev hun dengang i et opslag på Facebook.

- Det er verdens bedste job, så det giver sig selv, at det er svært og har taget lang tid, at komme til den beslutning, skrev hun.

Siden har Nynne Bjerre Christensen fået et nyt fuldtidsjob som moderator. Dvs. en person, der bruges til at lette kommunikationen mellem forskellige parter. F.eks. ved et debatforum, konferencer eller andre former for møder.

Usædvanlig høj dagsløn

I Ekstra Bladet-podcasten 'Q og Co' snakker Henrik Qvortrup og Nynne Bjerre om stoppet på 'Deadline' og hendes nye job som moderator.

Her afslører den tidligere Deadline-vært, at der er ret mange penge at tjene som moderator.

- Jeg tager 15.000 kr. for en debat, 25.000 kr. for en hel dag og 20.000 kr. for en halv dag. Og det har faktisk været prisen i alle årene, siger Nynne Bjerre, der fik et chok, da hun så priserne for første gang.

- Jeg stødte første gang på de priser, dengang jeg startede som vært på 'Deadline'. Der havde jeg ingen forudsætninger for at løfte de her opgaver, men syntes, at det lød som at vinde i lotto - altså fuldstændigt vanvittige beløb for én dags arbejde, fortæller hun.

Nynne Bjerre Christensen har i dag fået bedre forståelse for de høje priser, som hun forsvarer med det store ansvar, man som moderator tager på sig.

- Jeg kan jo sørge for, at folk får en rigtig lortedag. Men jeg kan også sørge for, at de får en rigtig god dag. Det kan være værten på det her program, der gør forskellen, fortæller hun og fortsætter:

- Værten på sådan et arrangement kan også fucke det totalt op, hvis man er dårligt forberedt og f.eks. ikke har sat sig ind i de standende debatter, eller hvis man ikke kender de forskellige termer og navne for arrangemenget.