Tidligere DR-vært hasteopereret 

Den tidligere 'Rene ord for pengene'-vært Poul Guldborg er blevet hasteopereret grundet en blodprop i hjertet

Poul Guldborgs budskab står klart og tydeligt skrevet med caps lock efterfulgt af en række udråbstegn.

'Du skal lytte til din krops signaler'.

Og det er indledningen til et længere opslag på Facebook, hvor den tidligere 'Rene ord for pengene'-vært fortæller, at han mandag blev ramt af en blodprop i hjertet og måtte hasteopereres.

'Jeg var på en af mine elskede powerwalks i det fantastiske solskin. Efter kun 700 meters gang fik jeg pludselig voldsomme smerter i hjertet', skriver Guldborg og fortsætter:

'Det var som om, nogen havde lagt mit hjerte i en skruestik - og strammede til. Og så stod valget mellem at holde en lille pause og 'gå det væk' - for helvede - jeg kan jo altid gå 25 km! Eller at gå ligeså stille hen til vores lokale lægehus, der ligger kun 300 meter væk fra stedet, hvor jeg stod'.

Poul Guldborg forlod i 1998 DR til fordel for Dansk Supermarked, der i dag hedder Salling Group. Foto: Erik Kragh

Poul Guldborg valgte at gøre det sidste. At gå lige så stille hen til deres lokale lægehus. Og det var, som han skriver i opslaget, en rigtig god idé'. EKG'en viste nemlig, at der måske kunne være en blodprop i hjertet.

'Jeg fik nitroglycerin og blodfortyndende af lægen og blev akut indlagt med ambulance på AUH (Skejby sygehus), røg på operationsbordet med det samme og fik lavet en ballonudvidelse af en kranspulsåre og isat stent. Jeg havde en stor blodprop i hjertet', fortæller Poul Guldborg i opslaget, inden han sender en stor tak til sundhedssystemet.

Indgrebet gik godt og Poul Guldborg slipper uden mén, skriver han i sit opslag.

60-årige Poul Guldborg blev kendt som reporter, redaktionsleder og studievært på DR, hvor han blandt andet lavede 'Rene ord for pengene'.

I 1998 forlod han mediehuset til fordel for Dansk Supermarked, som nu er Salling Group.