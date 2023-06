Tidligere forretning konkurs: Ny ejer sagsøger Jesper Nielsen

Da Jesper Nielsen blev smidt ud af sin egen kæde i 2022, røg hans navn også med.

Det var Nykredit Mægler, der overtog kæden og ændrede navnet til det meget lidt mundrette &Living. Ja, sådan staves det.

Tidligere bar hvert selskab i kæden Jesper Nielsens navn, men efter udsmidningen blev navnet altså droppet.

Det samme gjorde sig gældende i Charlottenlund, hvor selskabet nu er det gået konkurs efter en begæring modtaget 4. maj.

Det fremgår af Statstidende.

Prøvede at indgå forlig

Forretningen blev i 2021 købt af ejendomsmægleren Nirekha Saravanabavan, som altså havde købt den af Jesper Nielsen allerede året før, han blev smidt ud af sin egen kæde.

Men nu er hun gået konkurs, og hun mener, den faldende omsætning skyldes, at Jesper Nielsen røg ud af kæden, og derfor har hun valgt at tage sagen for retten.

- Jeg gjorde tidligt i forløbet en ophævelse(af handlen, red.) gældende overfor Jesper. Så har man prøvet at forlige den i mange måneder, og Nykredit Mægler har også været inde over. De har vidst det tidligt i forløbet.

- I min optik var det jo navnet og brandet, jeg havde købt. Og det smuttede jo bare fra den ene dag til den anden, ligesom han selv gjorde. Så vi prøvede at forlige den, men det er ikke lykkedes, og nu har jeg så valgt at stævne ham på baggrund af den her ophævelse, fortæller hun.

'Lidt for nemt'

Nirekha Saravanabavan mener altså, at det er på grund af Jesper Nielsens exit, at hendes omsætning er faldet markant. I samme periode ændrede boligmarkedet sig dog også, og der kom færre boliger til salg. Men det kan ikke være eneste årsag til omsætningsfaldet, mener hun.

- Jeg synes, det er lidt for nemt for alle parter bare at sige, at det er markedet. Jeg har drevet forretning i Charlottenlund, og jeg har haft et markedsområde, der hed Charlottenlund, Hellerup og Klampenborg. Men hvis det, som du siger, bare er markedet, så ville man jo kunne se, at der ikke blev handlet nogen som helst boliger i det område. Og det var ikke det, der skete.

- Så der var handler, de var bare ikke hos dig?

- Præcis, der var omkring 5-600 boliger, der kom til salg på det markedsområde, og jeg blev ikke spurgt på en eneste.

- Og det er dit indtryk, at det skyldes Jesper Nielsen og hans brand - eller mangel på samme?

- Ja, lige præcis, siger hun.

Blodrøde tal hele i forvejen

Tager man et kig i forretningens regnskaber, har det dog aldrig været en guldrandet forretning. Nirekha Saravanabavan indtrådte i selskabet som ejer 1. februar 2021.

Men ser man på regnskabet for 2021, så sluttede året med et underskud på 683.709 kroner. Egenkapitalen var ligeledes mere end væk efter mange års underskud, og den lød derfor ved udgangen af 2021 på -2.148.796 kroner.

I regnskabet kalder ledelsen resultatet for 'utilfredsstillende'. Det oplyses samtidig, at resultatet er præget af en 'massiv investering i markedsføring', og at det var forventningen, at den investering ville påvirke aktiviteten positivt for 2022, 'hvilket allerede kan mærkes', lyder det.

Samtidig fremgår det, at markedet i 2022 er 'præget af den generelle udvikling, hvor antallet af bolighandler er faldende'. Ledelsen har altså været klar over ændringerne på markedet.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Jesper Nielsen, men han afviser gennem sin advokat at udtale sig.