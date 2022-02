Tidligere minister er død

Godsejer, hofjægermester og tidligere indenrigs,- sundheds- og landbrugsminister for Venstre Britta Caroc Schall Holberg er død.

Hun blev 80 år.

Det bekræfter hendes ene søn, advokat Jacob Schall Holberg, over for Ekstra Bladet.

- Jeg kan bekræfte, at min mor afgik ved døden i går (23. februar, red.), siger han og indvilliger i at sætte et par ord på, hvad hans mor betød for ham.

- Hun var et enestående menneske. Hun havde evnen til at forstå alle typer mennesker fra alle lag, alle samfund. Hun var en kæmpe inspiration for hele mit liv, siger han tydeligt rørt.

- Vi har været samarbejdspartnere hele livet - også i forhold til at drive Hagenskov Gods, så det er et kæmpe tab.

Britta Schall Holberg var en kendt skikkelse i Venstre. Her ses hun til Folketingets åbning i 2010. Foto: Jan Sommer

Begravelse er arrangeret

Jacob Schall Holberg ønsker ikke at gå i detaljer med dødsårsagen.

Han fortæller samtidig, at begravelsen er planlagt.

- Det bliver 5. marts i Sønderby Kirke, og det er helt givet, at der er mange, der gerne vil sige et sidste farvel til min mor, siger han.

Britta Schall Holberg blev født på Store Skullerupgård ved Glumsø. I 1964 blev hun uddannet som lærer fra N. Zahles Seminarium i København.

Hun blev siden gift med lærerkollegaen Jørgen Hansen, og sammen fik de to børn. Jørgen Hansen døde i 2021.

I 1977 overtog Britta Schall Holberg Hagenskov Slot ved Ebberup fra sin far, Preben Caroc Schall Holberg.

I dag har sønnen Jacob Schall Holberg overtaget Hagenskov Slot.

Britta Schall Holberg efterlader sig to børn. Foto: Rune Johansen

Venstre-koryfæ

I 1978 stillede Britta Schall Holberg op til kommunalvalget for Venstre i Assens Kommune. Hun var i en periode viceborgmester, og i 1983 blev hun valgt til Folketinget for Venstre.

Her var hun i en periode indenrigs,- sundheds- og landbrugsminister for partiet i Poul Schlüters firkløverregering.

Schall Holberg forlod Folketinget i 2011, men fortsatte som en aktiv debattør og holdt i en lang periode også foredrag.

For tre år siden udgav hun en bog om sin mor, Gudrun, og ved sin død var hun i gang med at skrive sine erindringer.

Schall Holberg var i den grad aktiv til det sidste - så sent som i efteråret 2021 stillede hun op til Assens Ældreråd, hvor hun blev valgt ind med et stort flertal.