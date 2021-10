Tidligere 'Paradise'-deltager er blevet gift

Efter hun måtte forlade 'Paradise Hotel' lige før finalen i 2011, lagde Mette Væver reality-livet på hylden og valgte at etablere en familie.

Godt ti år efter deltagelsen i 'Paradise Hotel' har Mette Væver fået to børn, venter et tredje, og torsdag formiddag blev hun gift med Jacob Heilskov Mortensen.

Det afslører hun i et opslag på sin Instagram-profil.

- Han gik på knæ en stille aften derhjemme for godt otte måneder siden, og jeg sagde selvfølgelig ja. Så havde vi planlagt en stor fest, men det ødelagde corona, og så valgte vi at få det juridiske på plads på Skive Rådhus, fortæller Mette Væver til Ekstra Bladet.

Talte over sig

Det nygifte par havde egentlig aftalt at afholde brylluppet i hemmelighed, men Mette Væver kunne efter eget udsagn ikke holde sin mund.

- Jeg kunne ikke rigtig holde min mund til min familie, og man skulle jo have nogle vidner med også, og så kom jeg også til at sige det til nogle af mine veninder, og derefter gik det stærkt, så da vi kom ud, stod der en 30-40 mennesker.

Parret inviterede de fremmødte gæster på vin, øl og tapas, dog uden, at der blev festet igennem.

Taktiske årsager

Mette Vævers nye mand havde flere gode grunde til at blive gift netop torsdag formiddag.

- Min kære mand bliver jo 30 år i morgen, fortæller en grinende Mette Væver og fortsætter:

- Så slipper han for en peberkværn og kommer aldrig til at glemme bryllupsdagen.

Mette Væver og Jacob Heilskov Mortensen har fået en datter sammen og venter nu en ny pige, der forventes at komme til verden om to måneders tid. Mette Væver har også otteårige Lionel Evald fra et tidligere ægteskab.

Mette Væver var i 2011 en af de hotte 'Paradise Hotel' deltagere. Foto: TV3

Sex på 'Paradise Hotel' er ikke noget nyt, men ifølge en ny regel er der ingen sex uden klart samtykke.Ekstra Bladet har spurgt flere tidligere deltagere, hvordan det fungerer, når man får lyst til at give den gas under lagnerne.