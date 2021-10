Tidligere 'Paradise'-vinder er blevet single

Den 21-årige ålborgenser bekræftede mandag aften på sin Instagram, at hende og den nu forhenværende kæreste, Oliver Jensen, ikke er sammen mere.

'Nej, vi er ikke sammen længere, det er en fælles beslutning, så vi er ikke sure på hinanden eller noget', skrev den tidligere vinder af 'Paradise Hotel' på sin Instagram-story, da hun blev spurgt ind til, om de stadig var sammen.

Hårdt brud

Selvom parret blev enige om at gå hver til sit, har Sarah Dohn godt kunne mærke, at der mangler noget i hverdagen.

'Jeg er selvfølgelig ked af det, da vi har været sammen i næsten et år, så man skal lige vænne sig til at være alene og ikke have ham ved sin side', skriver Sarah Dohn til Ekstra Bladet.

Reality-baben holder dog hovedet højt.

'Jeg er sikker på, at alting sker af en grund', slutter Sarah Dohn sin besked af med.

Den 21-årige influencer bruger meget tid på at lave reklame for forskellige brands via sin Instagram. Foto: PRIVATFOTO

Ro på hos forældrene

Efter sin deltagelse i 'Paradise Hotel' flyttede den dengang 18-årige Sarah Dohn til København for at opnå så meget berømmelse, hun kunne.

Det københavnske eventyr holdt dog ikke så længe, og Sarah Dohn vendte næsen hjem i mod Aalborg sidste sommer, hvor hun i dag stadig bor med sine forældre og hund.