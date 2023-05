Tidligere teenagestjerne: Er blevet far for første gang

Som teenager smeltede han unge hjerter i børnenes melodigrandprix, MGP, med kærlighedshymnen 'Du er ikke som de andre pi'r', og som voksen har han sunget sig til en plads i Dansk Melodi Grand Prix med nummeret 'Happy Go Lucky'.

Det var helt tilbage i 2002, at han som 15-årig med et brag blev et idol for mange børn og unge, men her 21 år senere kaster musikeren Morten Fillipsen sig ud i vuggeviser og godnatsange.

Han og hustruen, Chilie Simone Hviid Orloff, er nemlig blevet forældre for første gang.

Det afslører den kendte sanger i et opslag delt på Instagram.

- Jeg er blevet far til den skønneste lille datter. Chilie og jeg vidste ikke, om det ville blive en dreng eller en pige, så det var ekstra spændende, skriver Morten Fillipsen.

- Fra nu af og hvert år frem vil hun blive fejret den 23 maj. For det fortjener hun.

Det var også på det sociale medie Instagram, at Morten Fillipsen tilbage i marts afslørede, at han skulle være far, da han delte et scanningsbillede af den lille spire.

- Dette er mit barn. Jeg skal være far! For første gang nogensinde!, jublede Morten Fillipsen i opslaget.

Den 36-årige sanger giftede sig med 32-årige Chilie Simone Hviid Orloff, der uddannet tv- og medietilrettelægger, i sommeren 2022.

Det skete ude under åben himmel i Sverige.