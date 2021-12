Tidligere TV 2-boss: Grænsende til psykopatisk

Merete Eldrup var administrerende direktør for TV 2 i 12 år fra 2007 til 2019.

I samme periode herskede der en stærkt seksualiseret og mandsdomineret kultur på især nyhedsredaktionen.

De problematiske forhold, hvor det blandt andet var almindelig kendt, at højtprofilerede mandlige chefer havde seksuelle forhold til menige medarbejdere og praktikanter blev i løbet af ugen dokumenteret i den tre timer lange dokumentar 'MeToo: Sexisme bag skærmen' på Discovery+.

Overfor Ekstra Bladet beklager Merete Eldrup nu, at hun ikke gjorde nok for at bekæmpe den usunde kultur på arbejdspladsen.

- Man kan altid sige, at man ikke fik nok at vide, og at nogen skulle have sagt mere. At jeg ikke har vidst alt, fratager mig bestemt ikke ansvaret. Jeg havde godt hørt, at der foregik ting, men ikke så grelle som dem her. Jeg troede, at meget af det var fortid, men jeg kan jo nu se, at det ikke er tilfældet, siger Merete Eldrup til Ekstra Bladet og understreger, at hun står på mål for sin rolle i sagen:

- Jeg var chef i næsten 12 år, så jeg har ingen grund til at gemme mig. Det sidste, jeg ønsker, er at blive beskyldt for at være en, der frasiger sig sit ansvar.

Mørke elementer

Hvad var din reaktion, da du så dokumentaren?

- Jeg tænkte puha. Som menneske og som en, der har haft sin gang på mediearbejdspladser i rigtig mange år, var det simpelthen rystende. Jeg blev rigtig ked af at se, at nogen har været udsat for det her. Jeg er også ked af at TV 2, der har været kendt som en god arbejdsplads, også har rummet så mørke elementer.

Hvad har du selv af ansvar for det her?

- Jeg bebrejder mig selv, at det var meget tydeligt i trivselsundersøgelser, at Nyhederne kom dårligere ud af det end resten af TV 2. Det fulgte jeg også op på, men jeg gjorde ikke nok.

Kontant afregning

Hvorfor gjorde du ikke mere?

- Jeg lod mig nok spise lidt af med, at den hårde og kontante omgangstone var almindelig på journalistiske arbejdspladser. Hurtige deadlines, kontakt afregning og så videre. Det skulle jeg ikke havde ladet mig spise af med. Det kan jeg se nu.

Hvad ville du gøre om?

- Jeg ville ikke have ladet mig spise af med forklaringerne om, at det var en normal omgangstone. Og hvis jeg skal grave dybt og vende blikket indad, kan jeg tænke, om det var fordi, jeg havde for travlt eller lukkede det ene øje.

- Jeg håber, at jeg dengang gjorde alt for at være en ordentlig chef, der tog hånd om de problemer, der havnede på mit bord. Men jeg kan i hvert fald bare sige, at det, jeg gjorde, ikke var godt nok Jeg har set en meget kontant ledelsesstil, som jeg også har udfordret, men ikke formået at ændre

Sygt og dysfunktionelt

Hvad tænker du om de mænd, der har gjort de her ting?

- Nu skal jeg passe på med at udstikke diagnoser, men noget af det, man ser, er grænsende til psykopatisk. Man kan lære meget af det i forhold til, hvordan chefer med psykopatiske træk opfører sig med at trække folk ind i varmen og derefter skubbe dem ud igen. Det er fuldstændigt sygt og direkte dysfunktionelt. Dem, der har hovedansvaret, er dem, der begår overgrebene. Men jeg fraskriver mig bestemt ikke mit ansvar som øverste chef.

Hvad fortryder du mest?

- At der var en kultur, hvor det var almindeligt at kommentere kvinders udseende. Jeg tænkte ikke meget over det dengang, men nu fortryder jeg, at det blev accepteret. Det var tydeligvis forkert.

- Det har været en kæmpe erkendelse for mig selv at tænke på, at jeg også har været en af dem, der en gang i mellem har kunnet finde på at sige: 'Ja, ja - lad nu være med at være for sart. Det er jo bare en kæk kommentar'. Det har jeg virkelig fortrudt. Alle skal have lov til at arbejde professionelt uden at skulle have kommenteret sit udseende.