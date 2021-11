Tidligere TV 2-chef: Stå nu frem

Jacob Nybroe var redaktions- og nyhedschef på TV 2 fra 2000 til 2015, og han sad dermed i den ledelsesgruppe, som i dokumentaren 'Metoo: Sexisme bag skærmen' møder beskyldninger om, at flere personer gennem tiden skulle have optrådt grænseoverskridende mod kvindelige kolleger.

Han fortæller til Ekstra Bladet, at han håber, at de anklagede står frem og kommenterer de anklager, de er blevet mødt med.

- Jeg er utilfreds med, at de mennesker, som helt tydeligvis bliver anklaget, ikke går ud og kommenterer anklagerne, så vi andre slipper for at være en del af mistanken. For jeg er ikke omfattet af de anklager, siger Jacob Nybroe, som i dag er ansvarshavende chefredaktør på Jyllands-Posten.

Selv fortæller han, at han i dag er blevet ringet op flere gange for at be- eller afkræfte, at han har opført sig grænseoverskridende.

- Jeg er ikke blevet forelagt nogle anklager mod min person, og jeg tror ikke, der kommer nogen, for jeg har ikke været med til sådan noget som det, der omtales i programmerne. De ved jo godt, hvem de er, siger han.

Tonen var hård

Nybroe har i et interview til Finans forklaret, at tonen på TV 2 har været meget direkte.

- Jeg mener ikke, at jeg på nogen måde har misbrugt min magt eller min position på en sexistisk måde. Jeg kan sagtens have været skyldig i en meget direkte tone. Det er jeg ikke specielt stolt af, men man lærer, så længe man lever, fortalte han til mediet.

Til Ekstra Bladet bekræfter Nybroe, at tonen var meget hård på TV 2.

- Når vi havde lavet en udsendelse, var der efterkritik, og den var meget ærlig, og lejlighedsvis måske for ærlig. Vi var meget eksplicitte på, hvad der var godt og skidt.

Jacob Nybroe har tidligere været chef på TV 2. Privatfoto

Har ikke krænket

- Kan du lægge hovedet på blokken og sige, at du ikke selv har været med til at krænke nogen?

- Det er formentlig et stort ord, for krænkelser kan jo være mange ting. Men jeg kan med sikkerhed sige, at jeg ikke har krænket nogen seksuelt eller misbrugt min magt, sådan som det bliver beskrevet i de konkrete tilfælde i dokumentaren. Det kan jeg med sikkerhed sige, lyder det fra Jakob Nybroe til Ekstra Bladet.

- Kan du så også med sikkerhed sige, at der ikke er kvinder, som sidder med en anden opfattelse?

- Ja, det kan jeg udelukke. Jeg kan ikke udelukke, at jeg har talt hårdt til nogen, og det kan jo også være en krænkelse. Men jeg kan udelukke enhver form for seksuel krænkelse.

Var praktikantchef

Den 56-årige chefredaktør var på et tidspunkt praktikantchef hos TV 2. Spurgt ind til, om han på et tidspunkt blev prikket på skulderen af en praktikant eller anden kvindelig ansat, svarer han nej, og det ærgrer ham, for to af de tidligere praktikanter, som stod frem, var under hans ansvar.

- Jeg har været praktikchef i en periode, hvor to af de kvinder, som står frem, har været praktikanter. Jeg er ikke blevet fortalt om episoderne, og jeg er ikke stolt af, at de ikke mente, de havde tilliden til at fortælle mig om det, siger han og understreger, at han er ked af, at han ikke var mere opmærksom.

Jacob Nybroe lægger vægt på, at kulturen, som herskede på TV 2 er med til at holde medarbejderes potentiale nede, og det accepterer han ikke.

- Jeg siger det til folk, når de søger Jyllands-Posten, når de bliver ansat, og når de starter, at det er en kultur, vi ikke accepterer. Vi vil ikke have, at folk optræder på en måde, som forhindrer andre i at have det ordentligt på deres arbejde.

