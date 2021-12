Tidligere TV 2-profil: - Det er virkelig godt arbejde

Ulla Essendrop arbejdede som vært på TV 2 Sporten fra 2007 til 2012, inden hun skiftede til Danmarks Radio.

Hun har således gennem fem år haft sin daglige gang på Kvægtorvet i Odense.

Dermed kender hun også den arbejdsplads, som i øjeblikket er i vælten efter premieren på 'MeToo: Sexisme bag skærmen', indgående, ligesom hun har mødt mange af de anonymiserede involverede mænd, der er under anklage deri.

Det har dog ikke afskrækket den 45-årige tv-personlighed fra at se dokumentaren, som hun 'nød' i en god veninde og kollegas selskab - først og fremmest for at være godt rustet til selv at tale om dens i indhold i sin egenskab af 'Aftenshowet'-vært.

Det fortæller hun, da Ekstra Bladet møder hende til gallapremiere på filmen 'House of Gucci' i Imperial-biografen i København.

- Jeg har set dokumentaren sammen med min kollega Mette (Bluhme Rieck, red.), fordi vi dækkede den i 'Aftenshowet' i mandags, da den kom ud, og jeg er meget positiv over, at der endelig begynder at være lidt mere skred i samtalen omkring, hvordan vi kan håndtere det, og hvordan vi som samfund kan tage os bedre af de mennesker, som er involveret i det, fortæller Ulla Essendrop til Ekstra Bladet.

Ikke det rette forum

- Husker du nogle episoder fra din TV 2-tid, hvor du har oplevet et eller andet, som man kunne kritisere, eller som du måske aldrig selv gik videre med?

- Det er simpelthen ikke forummet i aften at tale om det, lyder det venligt, men bestemt fra 'Aftenshowet'-værtinden.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ulla Essendrop valgte at fejre sin 45 års fødsesldag i Imperial til 'House of Gucci'. Foto: Anthon Unger

Dejligt med bedre lederansvar

Hun er til gengæld ikke bleg for at skamrose konkurrenten Discovery Networks og produktionsselskabet Impact for det endelige resultat.

- Jeg synes, det er virkelig godt arbejde med den dokumentar, og jeg synes, det er dejligt, at vi kan begynde at sætte fokus på, hvordan man kan tage bedre ledelsesmæssigt ansvar for, hvad der foregår og forhåbentlig gøre arbejdspladserne trygge - ikke kun i mediebranchen, men generelt.

- Føler du, at der er en ændring på vej i branchen?

- Der er i hvert fald den ændring, at man begynder at tale om det nu.

Fødselsdag uden Jimmy

Håbet var, at hun og hendes kæreste gennem snart 10 år, TV 2-manden Jimmy Bøjgaard, var troppet op sammen på den røde løber, så vi også kunne have hørt ham om hans holdning til dokumentaren om hans nuværende arbejdsplads.

Han var dog parkeret derhjemme.

- Vi har valgt at lave det til en dameaften, fordi der er cocktails osv. Og så er vi ude for at fejre min fødselsdag, fortæller Ulla Essendrop, som dermed fik et stort tillykke med på vejen ind i biografmørket fra Ekstra Bladet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ulla Essendrop er kendt som vært på DR's 'Aftenshowet' og TV 2 Sport, men det er nok de færreste, der ved, at hun har en fortid som erotisk model. Det kan du læse om her.