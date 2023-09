Tidligere TV 2-profil får nyt job

Har du altid drømt om at tilbringe et par lune efterårsdage under sydlige himmelstrøg i selskab med tv-værten Jens Gaardbo, er der godt nyt.

Den tidligere TV 2-stjerne har nemlig landet sig et nyt job som rejseleder i Williams Rejser.

Og her kan man altså komme med den danske tv-vært en smuttur til det nordlige Spanien på oplevelsestur.

'Dagene byder på vingårde, klostre og oliven. Der bliver også tid til at opleve Gaudi besøgscenter i Reus, og spise frokost på en gammel vermouthfabrik', lyder rejsebeskrivelsen, der fortsætter:

'På rejsen er Jens Gaardbo med og deler sin begejstring for det spanske køkken og vin'.

Har lagt sit arbejdsliv om

Til Ekstra Bladet fortæller Jens Gaardbo, at han håber, det kan blive til mere efter sin kommende jomfrurejse.

- Tanken er, at det kan blive til mere. Jeg skal lige lære det. Men jeg tror godt, jeg kan finde ud af det. Jeg kan godt lide at møde mennesker og formidle til dem.

- Jeg er et sted i mit liv, hvor jeg gerne vil arbejde mere lystbetonet. Jeg vil gerne få energi af det, jeg laver. Journalistfaget er skønt, men der går også meget hamsterhjul i det.

Det er altså ikke drømmen for Jens Gaardbo at vende tilbage til hektiske news rooms, hvor deadlines og stresshormoner hersker.

- Jeg tror, man på et tidspunkt i sin formidlerkarriere i hvert fald må stille sig selv det spørgsmål, hvad man vil bruge sine evner til i resten af sine dage. Og jeg har gjort mig nogle større overvejelser om, hvad der giver mig energi, og det er samvær og oplevelser.

Jens Gaardbo har ingen ambitioner om at vende tilbage til nyhedsjournalistikken. Han har gjort sig nøje overvejelser om, hvad der i stedet kan give ham energi. Foto: Thomas Sjørup

Savner ikke TV 2

I 2021 fik Jens Gaardbo nyt arbejde på dk4 som tv-vært, hvor han da også stadig slår sine folder. Derudover skriver han tekster og hjælper det, som han kalder 'nogen som gerne vil noget i politik'.

Det var, fordi Jens Gaardbo 'udviste dårlig dømmekraft' for lidt over 20 år siden, at TV 2 i 2020 valgte at sige farvel til ham efter værtsroller hos TV 2 Nyhederne, TV 2 News og 'Presselogen', hvor han havde været ansat i årevis.

Siden sin fratrædelse har både Gaardbo og TV 2 været tavse om anklagerne, som offentligheden derfor ikke har kendskab til.

- Har det været svært at finde arbejde efter din fyring fra TV 2?

- Det har været en stor og voldsom ting i min tilværelse, og det har taget noget tid, det må jeg indrømme, siger han og fortsætter:

- Men jeg er ikke spor ked af, at jeg ikke længere er på TV 2.

