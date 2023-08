Tidligere TV 2-profil går til angreb: 'Journalistik er ikke sightseeing'

'TV 2 nyhederne går med sin halleluljajournalistik Putins ærinde. Jeg væmmes!'.



Sådan lød det blandt andet fra TV 2's mangeårige nyhedsvært Per Christiansen i weekenden, hvor han på Facebook rettede kraftig kritik mod TV 2's dækning af Rusland.

Og nu følger endnu en forhenværende TV 2-nyhedsvært trop med kritik af TV 2's tilstedeværelse i Rusland, hvor man har sendt forsvarskorrespondenten Anders Lomholt afsted.

I et opslag på Facebook med overskriften 'Journalistik er ikke sightseeing' langer den tidligere Moskva-korrespondent og vært på TV 2 Nyhederne Samuel Rachlin nu også ud efter TV 2 og den måde, mediet dækker krigen på.

Rachlin, der var tv-stationens første nyhedsvært, da TV 2 gik i luften, mener, at TV 2 skal gøre sig enormt umage for ikke at falde for den russiske propagandamaskine.

'Man risikerer sin troværdighed'

Ekstra Bladet har været i skriftlig korrespondance med Samuel Rachlin, der udbygger sin kritik yderligere.

- Hvad er problemet med TV 2's dækning af Rusland?

'Problemet er, at man dækker en krig i et land, for hvem sandheden ikke eksisterer. Man lyver om alt. Og man skyr ingen midler for at fortælle sin version af virkeligheden. Det stiller enhver journalist og medieorganisation i en ganske særlig og kritisk position,' skriver han og fortsætter:

'Det skal man være klædt på til som journalist og være i stand til både at gennemskue spillet og fortælle sine læsere og seere, hvad præmisserne er. Eller bliver man ført bag lyset, og det gør ens seere og læsere også. Under de omstændigheder er man nødt til at give sin journalistik en varedeklaration. Og vise at man ikke bliver udnyttet eller manipuleret.'

Sådan så det ud, da Samuel Rachlin gjorde sig som studievært på Nyhederne, da TV 2 så dagens lys tilbage i 1988. Foto: Annelise Fibæk/TV 2

- Hvilke konsekvenser har det, at TV 2 rapporterer fra Rusland?

'De fleste udenlandske journalister har set sig tvunget til at forlade Rusland, fordi det er umuligt at arbejde frit. Og ofte farligt. Hvis man sender en reporter ind under de vilkår, kræver det fuld åbenhed fra redaktionen. Og en utvetydig varedeklaration. For eksempel hvem er den oversætter, der følger reporteren og sørger for at stille spørgsmålene til dem, man interviewer, og oversætter svarene.

'Hvis man ikke opfylder de krav, risikerer man en shitstorm som nu, og man risikerer at sætte sin troværdighed og sit brand over styr. Det er jo ikke en turistudflugt eller et realityshow. Det er er blodig alvor.'

- Hvad skal TV 2-korrespondenterne gøre anderledes i deres dækning?

'De skal kun følge de samme professionelle regler og krav, som de retter sig efter altid og hvor som helst, når de rapporterer. Det er deres opgave og pligt. Og det er ikke en vennetjeneste, de russiske myndigheder gør TV 2 ved at give en af deres medarbejdere lov til at rapportere indefra landet. Og redaktionen bag dem skal sørge for at orientere seerne om præmisserne bag aftalen om at komme ind i Rusland og få lov til at rapportere. Åbne kort og ingen dikkedarer. Det er ret simpelt. Opstår der tvivl, kan det kun gå galt.

TV 2: Ingen kommentarer

Ekstra Bladet har været i kontakt med TV 2 Nyhedernes udlandschef, Jakob Vissing, der ikke har ønsket at sige mere i sagen.

Han henviser til det interview, han gav til Ekstra Bladet i weekenden som svar på Per Christiansens kritik.

Her sagde Jakob Vissing blandt andet, at man på TV 2 Nyhedernes har 'gjort meget ud af at fortælle om de vilkår, vi opererer under', ligesom han også afviser, at TV 2 skulle 'viderebringe den russiske sandhed'.

