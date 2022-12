Tidligere tv-vært: - Det har været pissehårdt

Man kan sove, når man bliver gammel, og til den tid kan det også være, der er plusser i regnskabet.

I 2016 droppede Morten Resen sin karriere som tv-vært efter over næsten ti på TV 2's 'Go' Morgen Danmark'.

Siden har han startet virksomheden GoLittle, der siden starten har kørt med underskud - et syvcifret et af slagsen i 2021.

Men underskuddet er en del af investeringsplanen, og nu har den tidligere vært rejst tre millioner kroner til at videreudvikle forretningen, lyder det.

- Vi har rejst ny kapital fra de eksisterende investorer, og det er mega fedt. Vi har vækstet rigtig meget i år, selvom det er en periode, hvor alt er lidt svært, siger han til Ekstra Bladet.

Konkurrerer med DR

Pengene skal bruges på at markedsføre og ansætte nye folk til madplan-appen Mambeno, børnepodcastuniverset GoLittle Play og andre eksterne podcastprojekter, fortæller han.

Og der er ved at komme hård konkurrence på lydfronten.

- Vi har også Golittle Play, som er Danmarks eneste podcast-app til børn. Og den skal vi have vækstet utrolig meget, før DR kommer med deres lydtilbud til børn om et års tid, siger Morten Resen.

Morten Resen troede, at et karriereskifte ville hjælpe på søvnen, men den er der ikke helt endnu. Foto: Stine Bidstrup

- Pissehårdt

På trods af at pengene stadig tikker ind, har det ikke ligefrem været nemt at starte sin egen virksomhed. Og inflationen gør det ikke meget nemmere.

- Det har været pissehårdt. Jeg havde en eller anden naiv tanke, at når man bliver selvstændig, får man kontrol over egen kalender og kan selv styre dagen og vejen. Det kan man også på den ene side, men når du holder fri, så skal du bare arbejde på et andet tidspunkt, og det bliver så om natten eller om morgenen, når børnene sover.

Du har tidligere sagt, at du blandt andet stoppede, fordi du skulle op klokken 3 om natten. Men du laver stadig natarbejde?

- Ja, og nu står jeg så op klokken 5, så jeg har lige fået to timer mere. Til gengæld sover jeg ikke midt på dagen, som jeg gjorde på 'Go Morgen', så det går nogenlunde op. Jeg havde nok nogle andre tanker om, hvordan det mon ville blive - på godt og ondt. Men lige søvn har jeg sgu ikke fået så meget mere af, som jeg egentlig havde håbet på.

Men det er stadig det værd?

- Det er det helt klart. Bortset fra de der ti gange om dagen, hvor jeg fortryder og synes, at det ikke er det, lyder den semiopmuntrende afslutning fra Morten Resen, der regner med at vende skuden og ramme et overskud i løbet af 2024 - uden at love for meget.

