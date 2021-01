Tidligere TV2-direktør er død

Jørgen Flindt Pedersen, der tidligere var direktør på TV2, er mandag død i sit hjem i Kerteminde på fyn efter et kortvarigt kræftforløb.

Det oplyser familien til TV2, og over for Ekstra Bladet bekræfter et familiemedlem dødsfaldet.

Flindt Pedersen blev 80 år gammel.

Jørgen Flindt Pedersen var en kendt journalist, forfatter og filminstruktør. Han startede sin karriere som journalist på Demokraten fra 1962-1966, hvorefter han var ansat i DR i en lang række år.

Jørgen Flindt Pedersen døde i sit hjem efter et kortere sygdomsforløb. Foto: Bjarke Ørsted/Ritzau Scanpix

I 70'erne og 80'erne var han en af de helt store tv-kendisser herhjemme. Her så man ham ofte på skærmen i selskab med Erik Stephensen, som han lavede en lang række afslørende dokumentarprogrammer sammen med.

Flindt Pedersen modtog tilbage i 1979 Cavlingprisen sammen med Erik Stephensen for sit arbejde med afsløringer af politiske og økonomiske problemer.

Siden blev han headhuntet til Det Fri Aktuelt, hvor han var chefredaktør fra 1987-1993. I 1993 afløste han så Tøger Seidenfaden som administrerende direktør hos TV2. En post, som han besad frem til 2000.

Her ses Jørgen Flindt Pedersen med sin kone, Birgitte. Foto: Claus Lunde

Herefter gjorde han sig som freelancer og stod blandt andet bag produktionsselskabet Far Film i Kerteminde på Fyn, der blandt andet stod bag tv-produktioner som 'Drengene fra Vollsmose' og 'Gensyn med De Danskes Øer'.

I 2011 blev Flindt Pedersen ramt af en blodprop i hjernen, og det medførte blandt andet, at han havde svært med at tale. Blodproppen satte samtidig en stopper for hans arbejdsliv.

Jørgen Flindt Pedersen efterlader sig sin hustru, Birgitte Flindt Pedersen, der i en periode var viceborgmester i Birkerød, samt børnene Malene, Lars og Charlotte Flindt Pedersen.