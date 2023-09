Tidligere 'Vild med dans'-stjerne om værtsrolle: - Ville være super spændende

Onsdag kom det frem, at Sarah Grühnewald stopper som vært på 'Vild med dans'.

Hvem der skal afløse hende i værtsrollen i næste sæson af 'Vild med dans' er af gode grunde endnu ikke offentliggjort.

Men nu ligger en tidligere 'vild med dans'-stjerne billet ind. Da pressen i aftes mødte den tidligere professionelle danser i programmet Claudia Rex på den røde løber, fortalte hun nemlig, at det 'ville være super spændende' at overtage den rolle.

- Jeg tænker, hvis de synes, det kunne være interessant, så har de mit nummer, sagde Claudia Rex.

- Men du vil ikke afvise jobbet, hvis de ringede?

- Så må vi se, om der er tid i kalenderen, sagde Claudia Rex og grinte, hvorefter hun tilføjede:

Pelle Hebsgaard og Claudia Rex venter lige nu deres andet barn. Foto: Kenneth Meyer

- Ej selvfølgelig, det ville da være super spændende. Men der er mange om buddet.

Ikke første gang

Det er da heller ikke første gang, at Rex giver udtryk for, at hun gerne ville have fingrene i værtsjobbet. Tilbage i 2022 da Christina Schamburg-Müller meldte sit exit, fortalte hun ligeledes, at det var et job, hun ikke ville sige nej til.

Dengang gik jobbet dog som bekendt til Martin Johannes Larsen.'



Claudia Rex dansede i mange år med som en af de professionelle dansere i 'Vild med dans', og har også tidligere vundet konkurrencen. Det gjorde hun tilbage i 2014 sammen med tv-vært Joakim Ingversen.

