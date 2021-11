Tidligere X-Factor-deltager misser valg - fik 18 stemmer

Et kendt ansigt er ikke nogen garanti for at blive valgt, når man stiller op i politik.

Det må den tidligere 'X Factor'-deltager Vilson Ferati sande.

Han stillede op til kommunalvalget i Sønderborg Kommune. Han fik 18 personlige stemmer.

Sammen med partifællen Hans Jørgen Albrechtsen blev Vilson Verati den kandidat på partiets liste, der fik færrest personlige stemmer. Der var samlet 29 kandidater på listen.

Vilson Ferati deltog i dette års udgave af den populære sangkonkurrence, men blev sendt ud af Thomas Blachman i det tredje liveshow.

Vilson Ferati har tidligere fortalt, at det var Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen (S), der prikkede ham på skulderen og lokkede ham til at stille op.

- Der skal ikke ligges skjul i, at jeg har haft et par møder med vores kære borgmester Erik Lauritzen i Sønderborg, omkring at de vil have mig ind i byrådet, da de fandt mig interessant og vil samarbejde.

- Min plan med byen er først og fremmest, at der selvfølgelig skal være mere livemusik i byen, og mere liv i byen - både i dagslys og nattelivet, skrev han i august på sin Instagram-profil.

Erik Lauritzen genvandt borgmesterposten i Sønderborg. Partiet gik fra 15 til 14 mandater, men har sikret sig fire år mere - blandt andet med støtte fra Slesvigsk Parti på valgaftenen.

Efterfølgende valgte samtlige partier i byrådet at gå med i konstitueringen.