Til landskamp: Møder verdensstjerne

Man må sige, at Alice Brunsø har fået ekstra meget ud af det afbud, hun tog for at komme med til landskampen i London.

Konen til Hummel-skaberen Christian Stadil har ud over muligheden for at overvære kampen også mødt en af de største fodboldstjerner i verden.

Ingen ringere end David Beckham har den danske kvinde fået sig en selfie med.

Det viser hun frem på Instagram.

'Øhh Hej David … Beckham,' skriver hun til billedet af de to.

Ekstra Bladet arbejder på en kommentar fra Alice Brunsø.

Ud over de danskere, der bor i England og dermed har kunnet få billet til kampen, er en række andre danskere særligt inviteret af DBU.

En af de heldige er Hummel-ejer Christian Stadil, der derfor tidligere i dag satte sig i et fly mod London sammen med sin kone, Alice Brunsø.

Med på afbud

I en besked til Ekstra Bladet skriver Alice Brunsø, at hun er kommet med på et afbud.

'Christian er så heldig at blive i inviteret af DBU, og jeg kom med på et afbud, men jeg lover at heppe for hele Danmark … har spillet på en sejr til Danmark på 3-1,' skriver hun.

Hun fortæller, at hun godt forstår kritikken af, at det er mange 'udvalgte', der får lov til at se kampen, og ikke 'almindelige' danskere.

'Jeg kan rigtig godt forstå det, nu blev Christian inviteret af DBU og jeg kom med på et afbud. De fleste, der er her, er i arbejdsregi (sponsorer) synes faktisk ikke, der er så mange 'vip'er',' skriver hun.

Ægteparret her skal også ind og se kampen på Wembley. Det er dog med hvert deres favorithold