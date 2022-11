Tilbage efter hackerangreb

I nattens mulm og mørke slog en hacker til.

Det lyder som optakten til en dramatisk film, men ikke desto mindre var det, hvad der skete for Anders Hemmingsen natten til onsdag, da hans konto på Instagram blev lukket.

'Så er jeg tilbage! Det har været en dramatisk dag på kontoret efter at Instagram-profilen i nat blev hacket.'



'Hackeren ville dele stærkt grænseoverskridende materiale på min profil, men heldigvis reagerede Facebook og Instagrams systemer prompte og deaktiverede profilen, indtil problemet blev løst,' skriver han i et opslag på den nyligt genåbnede profil.

Tidligere onsdag kunne Anders Hemmingsen fortæller, at han ikke selv stod bag nedlukningen af profilen, der pludselig var væk, men det stod hen i det uvisse, hvad der var årsagen.

Det ved man så nu, og manden bag den populære profil opfordrer derfor til, at man får styr på sin sikkerhed på de sociale medier.

Følgerne er tydeligvis også glade for at have profilen tilbage. Allerede efter blot en halv time har det nye opslag fået over 13.500 likes og mange kommentarer.

En af kommentarerne kommer fra popsangeren Basim, der skriver:

'Godt at have dig tilbage. Hvad skulle vi lave på WC uden dig?'

Anders Hemmingsen deler primært sjove videoer og billeder på Instagram, og det har skaffet ham 1,2 millioner følgere på platformen.