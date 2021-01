Tilbage i Danmark: Måtte køre hele vejen fra Schweiz

Millioner på kistebunden gør ikke nødvendigvis livet under coronanedlukningen nemmere.

For rigmanden Christian Kjær og hans hustru, Susan Astani-Kjær, har det betydet et stort besvær, når Christian Kjær skal til Danmark for at passe sine lægeaftaler.

Det fortæller Susan Astani-Kjær til Ekstra Bladet.

- I øjeblikket er vi i Danmark, fordi Christian havde nogle aftaler, han skulle til på hospitalet. Vi er kørt hele vejen herop i bil, fortæller hun.

Til daglig er parret bosat i Schweiz, hvor de er i fuld isolation, og det er vigtigt, at den overholdes undervejs.

- Vi tager direkte fra huset i Schweiz om morgenen til huset i Danmark og stopper kun for at tanke. Vi har madpakke med i bilen, så vi ikke skal ud for at spise undervejs.

- Så vi følger alle retningslinjer, men det ville da være rarere, hvis vi bare kunne sætte os ind i et fly, fortæller Susan Astani-Kjær.

Fordi de er danske statsborgere, er det intet problem at rejse ind i Danmark, og det samme gælder, når de igen skal over grænsen og tilbage til Schweiz.

Har det okay

Christian Kjær er diagnosticeret med Parkinsons sygdom, og han følges derfor af lægerne på Bispebjerg Hospital i København.

- Han har det okay, men han havde fået noget medicin for nylig, som han ikke kunne tåle, så det var derfor, vi skulle til Danmark. Men nu er det blevet rettet, så alt er godt, siger Susan Astani-Kjær.

De seneste år har været præget af en lang række nedture for den 77-årige rigmand.

I sommeren 2019 blev han ramt af Parkinsons sygdom, og tidligere samme år blev han dømt for at have overtrådt færdsels- og straffeloven ved at have påkørt en official til et cykelløb i Nordsjælland.

Herefter blev han frataget sine titler som blandt andet kammerherre og hofjægermester grundet dommen.