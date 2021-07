Det er kun et år siden, at Joey Moe kunne fortælle, at han skulle til at begå sig i filmverdenen og være instruktørassistent på klassikeren 'Busters Verden'.

Da Ekstra Bladet møder ham på den røde løber forud for premieren på filmen 'Hvor kragerne vender' i Imperial Biograf, afslører han, at han er kommet ind på en filmskole i Århus.

- Jeg er kommet ind på Super8 i Aarhus, hvor jeg starter til september og skal læse i tre år. Jeg er meget glad. Det er en rigtig stor milepæl for mig. Det er stort at blive anerkendt på den måde, siger Joey Moe.

- Flytter I så til Aarhus?

- Nej, vi bliver boende i København. Jeg skal kun derover to gange om ugen hver 14. dag. Og så er det to intensive dage. Det er en foreningsuddannelse, siger Joey Moe og griner, imens han tager sig til skægget.

Sidste gang den 36-årige ukronede popstjerne gik i skole, var i niende klasse, og derfor er han også spændt på at komme tilbage på skolebænken.

- Jeg skal bare have hættetrøje på og sidde bagerst i klassen med klipklapper på og vippe på stolen. Fuldstændig som da jeg gik i folkeskole, bare hvor jeg kan finde ud af det nu. Det er rigtig stort for mig. Jeg er sikkert alderspræsident på skolen, siger Joey Moe.

Dog forsikrer han, at han ikke har tænkt sig at droppe musikken.

- Musikken er ikke lagt på hylden. Den skal jeg stadig lave.