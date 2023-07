Tilbage på sporet: Vender minus til plus

Ulrich Thomsen har formået at vende et underskud til et overskud i selskabet Erlock Film ApS

Skuespiller Ulrich Thomsen har tilsyneladende haft heldet med sig i forretningen.

I hvert fald viser det nyligt offentliggjorte årsregnskab i skuespillerens selskab Erlock Film ApS, at den 59-årige stjerne i løbet af regnskabsåret 2022 fik vendt et underskud til et overskud.

I 2021 sluttede han med et underskud på 744.370 kroner. Det er ved udgangen af regnskabsåret 2022 vendt til et overskud på 939.246 kroner.

Det er dog ikke, fordi selskabets indtjening pludselig er eksploderet. Faktisk er bruttofortjenesten, som svarer til omsætningen fraregnet et række omkostninger, for 2022 nogenlunde på niveau med 2021.

I 2021 lød den på omtrent 1,4 millioner kroner, mens bruttofortjenesten i 2022 var steget til lige under to millioner kroner.

Ulrich Thomsen er gift med Cathrine Ekehed. Foto: Emil Agerskov

Høje omkostninger

I stedet er det posten 'finansielle omkostninger' i regnskabet, der har spillet ind. I 2021 var de finansielle omkostninger 1,8 millioner kroner, mens det for 2022 blot beløb sig til 6631 kroner.

Ulrich Thomsen kan glæde sig over, at der på grund af det gode resultat har været været rum til at polstre pengetanken i selskabet, så egenkapitalen er vokset fra 3,4 millioner kroner til 4,3 millioner kroner.

Derudover har han kunnet forkæle sig selv ved at udbetale et udbytte på 117.800 kroner.

Ulrich Thomsen, der er kendt for film som 'Adams æbler' og 'Marco effekten', er netop nu aktuel i tv-serien 'Agent', som kan ses på TV 2 og TV 2 Play.