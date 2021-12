Tillidsrepræsentant: Dyrby var en belastning

Den seneste uge har været en tumultarisk en af slagsen for B.T.

Tirsdag brød den nu tidligere chefredaktør Michael Dyrby sin tavshed, efter han havde holdt sig skjult i kølvandet på dokumentaren om sexisme på TV 2.

Her lod han forstå, at han havde tænkt sig at fortsætte i jobbet som chefredaktør på trods af, at han i den seneste tid har været i vælten, efter det kom frem, at han var en af de chefer på TV 2, der havde været med til skabe en 'krænkende kultur'.

Men fredag eftermiddag meddelte Michael Dyrby, at han stopper på B.T.

Forklaringen gik på, at han ikke har levet op til den standard, som journalister normalt forlanger af andre kilder.

Tillidsbrud

Til Journalisten fortæller B.T.s tillidsrepræsentant, Rasmus Skat Andersen, at Dyrbys exit både har skabt vemod, men også en form for lettelse på arbejdspladsen.

- Michael Dyrby har været en belastning for B.T. det seneste stykke tid, og det er helt åbentlyst, fortæller Rasmus Skat Andersen til Journalisten.

Han fortæller endvidere, at medarbejderne på B.T. har været under stort pres de sidste par uger på grund af det store tillidsbrud til Michael Dyrby, der forsvandt fra overfladen og ikke ville stille op til interview.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Rasmus Skat Andersen, men han er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

