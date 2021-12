Tillidsrepræsentant: - Samme regler for kvinder

Cecilie Beck erkender at have haft et seksuelt forhold til en praktikant i 2016.

Det kunne Ekstra Bladet afsløre tidligere onsdag.

Akten fandt sted på en arbejdsrejse og ifølge Beck med fuldt samtykke parterne imellem.

Derfor mener Lennart Sten, tillidsrepræsentant på TV 2, heller ikke, at der er noget at komme efter.

- Vi har lige haft en kæmpe undersøgelse med indberetninger af krænkelser og hård tone fra TV 2's start i 1988 og op til i dag. Havde der været tale om en krænkelsessag, så var denne sag dukket op. For mig er der tale om to mennesker, der har haft et forhold, og det kommenterer jeg ikke på, siger Lennart Sten.

- Er det i orden, at en profileret kvindelig tv-vært har sex med en praktikant?

- Der gælder de samme regler for kvinder, som der gælder for mænd. Hvis du ser dokumentaren, så har de kvinder følt sig klart krænket, og det er der tilsyneladende ikke tale om her. Der er tale om to af mine kolleger, der har indledt sig i et forhold, og det kommenterer jeg ikke på, gentager han.

Advokat: Svært at sige fra

I advokatundersøgelsen, der ledte til Jes Dorph-Petersens fyring, fremgik det ellers, at der blev lagt særligt vægt på, at hans rolle som kendt tv-vært ikke harmonerede med et forhold til en praktikant.

- Når jeg vurderer det, så lægger jeg helt afgørende vægt på, (…) at der er tale om praktikanter. Der er tale om unge, helt unge kvinder, som er i en sårbar position i den tid, de er praktikanter på TV 2, hvor det kan være rigtig svært at sige fra over for pres fra nogen, som man opfatter, og så er jeg helt med på, at du var ikke chef, men du var en meget, meget kendt og anerkendt (…) vært på TV 2, lød det fra advokaten Yvonne Frederiksen til Jes Dorph-Petersen.

Ifølge Lennart Sten er det centrale i sagen med Cecilie Beck dog, at ingen tilsyneladende har følt sig krænket ved det seksuelle forhold.

Konfrontation: Cecilie Beck indrømmer, at hun har været sammen med en fotopraktikant på TV 2.

- Hvordan er det blevet modtaget på TV 2?

- Jeg har ikke rendt rundt og spurgt mine kolleger, om de har læst en given artikel. Hvis der ikke er tale om en krænkelse, så er det privat, og det vil jeg ikke rende rundt og spørge mine kolleger om, slutter Lennart Sten.

Kompliceret

TV 2 har ikke ønsket stille op til interview med Ekstra Bladet, men i en mail skriver TV 2's nyhedsdirektør Ulla Pors:

'Selvom der ikke er regler for det, mener jeg at personer med uformel magt skal være lige så opmærksomme på, hvilke forhold de indleder på arbejdspladsen, som dem med formel magt. Jeg synes, at den seneste tids vidnesbyrd har vist, hvor kompliceret og forkert det kan falde ud', lyder det blandt andet fra nyhedsdirektøren.

Læs det fulde svar herunder: