Tiltalt i ny voldssag: Nu kan festen slutte

Nicki Bille er igen blandet ind i en voldssag. Ud over en tur bag tremmer risikerer den tidligere fodboldspiller at blive udelukket fra nattelivet

Nicki Bille straffes med betinget fængsel i 60 dage.

Sådan lød dommen i Københavns Byret 18. november sidste år, da den tidligere fodboldspiller var tiltalt for hele 13 forhold og blev dømt for de syv.

Nu venter der 34-årige Bille en ny tur i retten, skriver Se og Hør, der har fået aktindsigt i den nye sag, der kan få store konsekvenser for den festglade sportsmand.

Ifølge ugebladet fremgår det af anklageskriftet, at Nicki Bille er tiltalt for at have slået et ukendt offer i ansigtet under et besøg på natklubben Dorsia. Episoden skal have fundet sted 7. november sidste år - altså få dage før, hans seneste voldssag blev afgjort.

Slut med fest og byliv

Den nye sag kan sende Nicki Bille bag tremmer og anklagemyndigheden argumenterer også for en erstatning til offeret.

Derudover kræver anklagemyndigheden, at Bille udelukkes fra nattelivet i de områder, der er en del af nattelivzonerne.

Ifølge Se og Hør nedlægger anklagemyndigheden påstand om, at Nicki Bille 'i et af retten nærmere bestemt tidsrum idømmes forbud mod i tidsrummet fra kl. 24 til kl. 5 at færdes og opholde sig på serveringssteder, hvorfra der foregår salg af stærke drikke til nydelse på eller ved salgsstedet', citerer ugebladet fra anklageskriftet.

Den nye voldssag er langt fra den første, Nicki Bille er blandet ind i. Tidligere har han både slået en dørmand og en taxachauffør og har bidt en betjent i armen.

Brækket hånd

Og noget tyder på, at Nicki Bille har svært ved at styre sine hænder, når han bliver ophidset.

Da Ekstra Bladet mødte ham til Reality Awards i fredags, havde han en stor blå bule på den ene hånd. Den brækkede knogle stammer fra det, der skulle have været en hyggelig aften med hans far, hvor de spillede dart.

Desværre tabte Nicki Bille familieopgøret, og i frustration over nederlaget hamrede han hånden ind i væggen.

Nicki Bille viser sin smadrede hånd frem. Foto: Jonas Olufson

Bruddet skete allerede i februar måned, og Nicki Bille havde tydelige smerter, da han mødte op på den røde løber til Zulu Awards.

Han ville ikke troppe op med poten i gips, derfor han havde taget den af, inden Zulu Awards.

- Jeg hader at tabe, og min far er så provokerende, når han vinder. Vi er begge konkurrencemennesker, og når jeg taber, er han god til at køre på mig, sagde han til Ekstra Bladet.

Det har i skrivende stund ikke være muligt at få en kommentar til den nye voldssag fra Nicki Bille.