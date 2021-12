Tim Christensen står til kæmpe milliongevinst

Tim Christensen har nu sat sin lejlighed til salg efter 17 år og står til at tjene et stort beløb

Der er nogle områder i Danmark, hvor det stort set altid kan betale sig at investere sine penge i mursten. København - og i særdeleshed også den mondæne liebhaverenklave Frederiksberg - ligger højt på den liste.

Og det er da også netop i den eftertragtede bydel midt i hovedstanden, at den verdenskendte Dizzy Mizz Lizzy-forsanger Tim Christensen lige har sat sin lejlighed til salg efter 17 års ejerskab.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Christensen købte lejligheden i 2004 for 3,5 millioner kroner, men i dag lyder udbudsprisen for den 174 kvadratmeter store penthouselejlighed på hele 15 millioner kroner.

For det beløb får en ny ejer ifølge salgsmaterialet fra ejendomsmægleren Adam Schnack, der har lejligheden til salg, en ny adresse, som spreder sig over ejendommens to øverste etager og tre altaner.

Nu kan lejligheden blive din. Foto: Lars Gundersen, Adam Schnack

Kæmpe prisstigninger

Til prisen på 15 millioner kroner er der altså udsigt til en mulig gevinst på 11,5 millioner kroner til Tim Christensen, hvis man ikke tager højde for de eventuelle forbedringer af hjemmet, der er foretaget i årenes løb.

Frederiksberg har da også ligesom de fleste andre områder af landet oplevet store prisstigninger de seneste år og i særdeleshed under coronakrisen.

Bare siden 2019, hvor udtrykket covid-19 endnu ikke var en del af vores hverdag, er de gennemsnitlige kvadratmeterpriser for ejerlejligheder til salg i postnummeret Frederiksberg C steget med næsten 25 procent, så hver enkel kvadratmeter er blevet over 12.600 kroner mere værd på to år, viser tal fra Boliga.dk.

For øjeblikket står lejlighedskvadratmeterne i Frederiksberg C-postnummeret således udbudt til salg for 66.400 kroner pr. styk.

Der skal dog noget mere til for at betale udbudsprisen på Right Next to the Right One-sangerens lejlighed, hvor kvadratmeterprisen lyder på godt 86.200 kroner - og altså en forskel på omkring 20.000 kroner pr. kvadratmeter.

Tim Christensens Dizzy Mizz Lizzy-karriere går helt tilbage til etableringen af bandet i 80'erne, mens det dog også er blevet til flere solo-album med kæmpehits som 'Love is a matter of ...' og 'How Far You Go'.

Se Tim Christensens lejlighed her.

